Від управління Сахалінським родовищем бюджет отримав 56 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) забезпечило надходження до державного бюджету України чергового траншу у розмірі 56 704 666,19 гривень від управління Сахалінського газового родовища у Харківській області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що кошти надійшли відповідно до умов договору управління з ПАТ “Укрнафта”, який передбачає перерахування 90% прибутку від експлуатації арештованих корпоративних прав у статутному капіталі ПрАТ “ВК “Укрнафтобуріння” до державного бюджету.

В АРМА нагадують, що це вже третє масштабне надходження від управління активами Сахалінського родовища:

липень 2024 року — 747,7 млн грн,

травень 2025 року — 1,074 млрд грн,

л ипень 2025 року — 56,7 млн грн.

Загальна сума надходжень від Сахалінського родовища склала 1,878 млрд гривень – кошти, які працюють на оборону та відновлення України.

Видобуток природного газу на Сахалінському родовищі у Харківській області було поновлено у серпні 2024 року після системної роботи АРМА з усіма профільними відомствами. Підприємство ПрАТ “ВК “Укрнафтобуріння” продовжує стабільний видобуток природного газу, що критично необхідний для енергетичної безпеки держави.

ПрАТ "Укрнафтобуріння" було пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входила до переліку найприбутковіших компаній України.

Передача "Укрнафтобуріння" "Укрнафті"

У квітні 2023 року на компанії, що здійснювали видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі, було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Державне бюро розслідувань вважає, що "Укрнафтобуріння" привласнило надра цього родовища.

23 травня 2023 року Кабінет міністрів погодився з пропозицією АРМА та Міністерства оборони щодо передачі вказаних активів "Укрнафті". 14 червня остання повідомила, що підписала з агентством договір про управління корпоративними правами "Укрнафтобуріння", а також ТОВ "Сіріус-1", "Сахалінське" та "Іст Юроуп Петролеум". 29 червня 2023 року їхню передачу "Укрнафті" схвалив Антимонопольний комітет.