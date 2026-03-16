Зеленский подписал закон, отменяющий акты выполненных работ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4791-ІХ, упрощающий документооборот для бизнеса и позволяющий единолично подписывать акты о предоставлении услуг по письменному договору.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Верховной Рады.

Документ приближает украинское законодательство к упрощенным процедурам, направленным на уменьшение административной нагрузки на предпринимателей. Теперь исполнитель может подписывать акты о предоставленных услугах самостоятельно, если это прямо предусмотрено условиями договора.

Закон не распространяется на операции, связанные с публичными средствами, арендой государственных имуществ и строительством, где традиционный порядок подписания актов остается обязательным.

Ранее, 24 февраля, Верховная Рада поддержала законопроект №14023, отменяющий обязательность актов выполненных работ. Вместе эти изменения позволяют предпринимателям сократить время оформления документации и упростить внутренние административные процедуры.

Новая норма является частью более широкой инициативы правительства по дерегуляции бизнеса и цифровизации процессов учета и отчетности в Украине.

Почему это важно?

Отмена обязательных актов уменьшит бюрократическую нагрузку на бизнес, устранит основания для налоговых споров и приблизит систему бухгалтерского учета Украины к стандартам ЕС.

Законопроект позволит оставить предпринимателям право выбора способа оформления первичных документов, лучше всего отвечающего потребностям конкретного бизнеса и его договорным рискам.

Инициатором документа стал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. Даниил Гетманцев .

Он сообщал, что бизнес неоднократно обращался в комитет по поводу необходимости пересмотра требований к подписанию актов предоставленных услуг.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала решение правительства об отмене обязательности использования актов выполненных работ, что должно облегчить жизнь украинскому бизнесу и сэкономить около 20 млрд грн в год.