Зеленський підписав закон, який скасовує акти виконаних робіт

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4791-ІХ, який спрощує документообіг для бізнесу та дозволяє одноособово підписувати акти про надання послуг за письмовим договором.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Верховної Ради.

Документ наближає українське законодавство до спрощених процедур, спрямованих на зменшення адміністративного навантаження на підприємців. Тепер виконавець може підписувати акти про надані послуги самостійно, якщо це прямо передбачено умовами договору.

Закон не поширюється на операції, що пов’язані з публічними коштами, орендою державного майна та будівництвом, де традиційний порядок підписання актів залишається обов’язковим.

Раніше, 24 лютого, Верховна Рада підтримала законопроєкт № 14023, який скасовує обов’язковість актів виконаних робіт. Разом ці зміни дозволяють підприємцям скоротити час на оформлення документації та спростити внутрішні адміністративні процедури.

Нова норма є частиною ширшої ініціативи уряду щодо дерегуляції бізнесу та цифровізації процесів обліку і звітності в Україні.

Чому це важливо?

Скасування обов’язкових актів зменшить бюрократичне навантаження на бізнес, усуне підстави для податкових спорів і наблизить систему бухгалтерського обліку України до стандартів ЄС.

Законопроєкт дозволить залишити підприємцям право вибору способу оформлення первинних документів, який найкраще відповідає потребам конкретного бізнесу та його договірним ризикам.

Ініціатором документа став голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він повідомляв, що бізнес неодноразово звертався до комітету щодо необхідності перегляду вимог до підписання актів наданих послуг.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала рішення уряду про скасування обов’язковості використання актів виконаних робіт, що мало б полегшити життя українському бізнесу та зекономити близько 20 млрд грн на рік.