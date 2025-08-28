Запланована подія 2

Пассажиропоток через границу не вырос после разрешения выезда мужчин 18–22 лет — ГНСУ

Предоставленное правительством разрешение на выезд за границу мужчинам в возрасте 18–22 лет не привело к заметному увеличению пассажиропотока.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

Ситуация на границе

Количество людей, пересекающих границу, осталось стабильным. Отмечается, что летний сезон продолжается, поэтому общий пассажиропоток остается высоким. Традиционно он растет в преддверии выходных и в самые выходные дни.

В будни государственная граница по обоим направлениям пересекает в среднем 125–135 тыс. человек в сутки, а в выходные этот показатель достигает 150 тыс. человек в сутки. Для сравнения, весной пассажиропоток в будние дни составил 75-80 тыс. человек в сутки.

Выезд за границу мужчинам 18-22 лет

Кабинет министров   обновил правила пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно уезжать из Украины во время военного положения.

Норма распространяется и на тех граждан, которые сейчас находятся за границей. 27 августа правительство   обнародовал постановление   о выезде за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Таким образом, согласно обновленным правилам граждане этой категории имеют право выезжать за границу во время действия военного положения.

Постановление вступило в силу на следующий день после его официального опубликования, то есть 28 августа.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить возможность пересечения государственной границы для мужчин до 22 лет. По его мнению, это "позитивная правильная история", которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в учебе, прежде всего в Украине.

Автор:
Ольга Опенько