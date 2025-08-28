Пасажиропотік через кордон не зріс після дозволу виїзду чоловіків 18–22 років - ДПСУ

Наданий урядом дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 років не призвів до помітного збільшення пасажиропотоку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

Ситуація на кордоні

Кількість людей, які перетинають кордон, залишилася стабільною. Зазначається, що літній сезон триває, тому загальний пасажиропотік залишається високим. Традиційно він зростає напередодні вихідних та у самі вихідні дні.

У будні державний кордон в обох напрямках перетинає в середньому 125–135 тис. осіб на добу, а у вихідні цей показник сягає 150 тис. осіб на добу. Для порівняння, навесні пасажиропотік у будні дні становив 75–80 тис. осіб на добу.

Виїзд за кордон чоловікам 18-22 років

Кабінет міністрів оновив правила перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану.

Норма поширюється і на тих громадян, які нині перебувають за кордоном. 27 серпня уряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно. Таким чином, згідно з оновленими правилами, громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Постанова набула чинності наступного дня після її офіційного опублікування, тобто 28 серпня.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину державного кордону для чоловіків до 22 років. На його думку, це "позитивна правильна історія", яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися в навчанні, передусім в Україні.