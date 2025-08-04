Перемирие до 8 августа: Трамп отправляет Келлога в Украину – СМИ

Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в ближайшие дни посетит Киев. Миссия запланирована на фоне приближения установленного Трампом срока для мирного соглашения с Россией до 8 августа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Kyivpost со ссылкой на свои источники.

Трамп отправляет спецпосланника в Киев

Специальный посланник президента Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить регион.

Трамп подтвердил, что Виткофф посетит Израиль и Россию. Президент отметил: "Да, он поедет, хотите верьте, хотите нет".

Дипломатические усилия проходят на фоне приближающегося срока прекращения огня, который Трамп установил на 8 августа.

Ранее он объявил 50-дневный срок, который должен был закончиться 14 июля, но затем сократил этот период. В то же время, Трамп все больше разочаровывается в президенте России Владимире Путине.

Что касается санкций, Трамп сообщил журналистам, что по истечении срока планируется их введение, хотя сомневается, что они повлияют на решение Путина.

Это может затронуть основных торговых партнеров РФ, таких как Китай и Индия. В частности, Трамп уже ввел 25% тариф на импорт из Индии и угрожает дополнительными пошлинами из-за закупки страной российской энергии и оружия. Он также резко критиковал экономики Индии и России, называя их "мертвыми".

Недавний визит Кита Келлога и снижение активности атак

Кит Келлог посещал Киев две недели назад. Во время поездки он встретился с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками, чтобы обсудить усиление противовоздушной обороны Украины, поставки оборонного вооружения и введение новых санкций против России. Украинская сторона отметила, что во время недельного пребывания Келлога в Киеве Россия воздерживалась от бомбардировок столицы.

Президент также пошутил, что украинцы хотят предоставить Келлогу украинский паспорт, чтобы он остался в стране навсегда и помог сдержать дальнейшую российскую агрессию.