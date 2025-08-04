Перемир’я до 8 серпня: Трамп відправляє Келлога до України – ЗМІ

Спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог найближчими днями відвідає Київ. Місія запланована на тлі наближення встановленого Трампом терміну для мирної угоди з Росією — до 8 серпня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на свої джерела.

Трамп відправляє спецпосланця до Києва

Спеціальний посланець президента Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує найближчими днями відвідати регіон. Його візит відбувається на тлі наближення крайнього терміну, встановленого Трампом для укладення мирної угоди з Росією. Одночасно запланована поїздка до Росії іншого посланця президента — Стіва Віткоффа.

Трамп підтвердив, що Віткофф відвідає Ізраїль і Росію. Президент зазначив: "Так, він поїде, хочете вірте, хочете ні".

Дипломатичні зусилля відбуваються на фоні наближення терміну припинення вогню, який Трамп встановив на 8 серпня.

Раніше він оголосив 50-денний строк, який мав закінчитися 14 липня, але потім скоротив цей період. Водночас Трамп все більше розчаровується в президенті Росії Володимирі Путіні.

Щодо санкцій, Трамп повідомив журналістам, що після закінчення терміну планується їх введення, хоча сумнівається, що вони вплинуть на рішення Путіна. Санкції можуть бути у вигляді вторинних мит, спрямованих на країни, які продовжують купувати російський експорт, зокрема нафту, що підтримує економіку Росії.

Це може торкнутися основних торговельних партнерів РФ, таких як Китай і Індія. Зокрема, Трамп вже ввів 25% тариф на імпорт з Індії і погрожує додатковими митами через закупівлю країною російської енергії та зброї. Він також різко критикував економіки Індії та Росії, називаючи їх "мертвими".

Нещодавній візит Кіта Келлога та зниження активності атак

Кіт Келлог відвідував Київ два тижні тому. Під час поїздки він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони України, поставки оборонного озброєння та введення нових санкцій проти Росії. Українська сторона відзначила, що під час тижневого перебування Келлога в Києві Росія утримувалась від бомбардувань столиці.

Президент також пожартував, що українці хочуть надати Келлогу український паспорт, щоб він залишився в країні назавжди і допоміг стримати подальшу російську агресію.