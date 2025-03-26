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Петр Чернышев рассказал, в какие активы следует инвестировать в Украине во время войны
Известный бизнесмен и инвестор, бывший президент компании Kyivstar и глава Carlsberg в Украине, а ныне глава наблюдательного совета Национального авиационного университета Петр Чернышев посоветовал, в какие активы можно инвестировать в Украине во время полномасштабной войны, а в какие не стоит.
Об этом Петр Чернышев рассказал в интервью для Delo.ua.
Во что стоит инвестировать в Украину
По словам Петра Чернышева, во время полномасштабной войны в Украине следует осторожно подходить к инвестициям в украинские акции и государственные еврооблигации из-за большой волатильности стоимости этих бумаг.
При этом наиболее безопасным инструментом инвестиций являются облигации внутреннего госзайма.
"В ОВГЗ я рекомендую вкладываться и сам инвестирую. С ними проблем я не вижу", — говорит бизнесмен.
Собеседник издания принципиально не инвестирует в криптовалюты.
"Я абсолютно некомпетентен в инвестициях в крипту. Считаю, что криптовалюты — это спекулятивный инструмент для криминала со всего мира. Поэтому я в нее не инвестирую и не могу дать никакого разумного совета", — говорит Петр Чернышев.
Также он не инвестирует в золото.
"Не понимаю этого актива. Но, опять же, есть люди, которые любят этот инструмент", — отмечает собеседник издания.
Относительно инвестиций в недвижимость в Украине — бизнесмен предупреждает о существующих рисках недостроев объектов, особенно во время войны.
"Я точно не специалист по украинской недвижимости. Хотя имею здесь инвестиции. Поэтому я боюсь давать советы. Но могу утверждать, что в Украине это большой риск недостроев. И, в случае чего, в суде вы ничего не докажете", — говорит Петр Чернышев.
Напомним, Петр Чернышев рассказал для Delo.ua, чего категорически не следует делать при принятии инвестиционных решений.
Также бизнесмен порекомендовал, что нужно читать для успеха в инвестициях.
О том, как правильно принимать инвестиционные решения и относиться к деньгам, где искать нужную инвестору информацию, как инвестировать в разные инструменты и во что вкладываться во время войны, — читайте в полной версии интервью Петра Чернышева для Delo.ua.