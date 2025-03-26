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Петро Чернишов розказав, у які активи варто інвестувати в Україні під час війни
Відомий бізнесмен та інвестор, колишній президент компанії Kyivstar та очільник Carlsberg в Україні, а нині голова наглядової ради Національного авіаційного університету Петро Чернишов порадив, у які активи можна інвестувати в Україні під час повномасштабної війни, а в які — не варто.
Про це Петро Чернишов розказав в інтерв’ю для Delo.ua.
У що варто інвестувати в Україні
За словами Петра Чернишова, під час повномасштабної війни в Україні варто обережно підходити до інвестицій в українські акції та державні єврооблігації через велику волатильність вартості цих паперів.
При цьому найбільш безпечним інструментом інвестицій є облігації внутрішньої держпозики.
"В ОВДП я рекомендую вкладатись і сам інвестую. З ними проблем я не бачу", — говорить бізнесмен.
Співрозмовник видання принципово не інвестує в криптовалюти.
"Я абсолютно некомпетентний в інвестиціях у крипту. Вважаю, що криптовалюти — це спекулятивний інструмент для криміналу з усього світу. Тому я в неї не інвестую і не можу дати жодної розумної поради", — говорить Петро Чернишов.
Також він не інвестує в золото.
"Не розумію цього активу. Але, знову ж таки, є люди, які люблять цей інструмент", — зазначає співрозмовник видання.
Щодо інвестицій у нерухомість в Україні — бізнесмен попереджає про існуючі ризики недобудови об’єктів, особливо під час війни.
"Я точно не фахівець із української нерухомості. Хоча маю тут інвестиції. Тому я боюся давати поради. Але можу стверджувати, що в Україні це великий ризик недобудов. І, у разі чого, у суді ви нічого не доведете", — говорить Петро Чернишов.
Нагадаємо, Петро Чернишов розказав для Delo.ua, чого категорично не варто робити при ухваленні інвестиційних рішень.
Також бізнесмен порекомендував, що потрібно читати для успіху в інвестиціях.
Про те, як правильно ухвалювати інвестиційні рішення та відноситись до грошей, де шукати потрібну інвестору інформацію, як інвестувати у різні інструменти та у що вкладатись під час війни, — читайте в повній версії інтерв’ю Петра Чернишова для Delo.ua.