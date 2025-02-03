Платежный баланс Украины в 2024 году: сводное сальдо близко к нулю

По итогам 2024 года сводное сальдо платежного баланса Украины практически достигло нулевого уровня, составив "минус" 3 млн долларов.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Согласно предварительным итогам выполнения платежного баланса:

Дефицит счета текущих операций (РЮО) составил 13,42 млрд долларов.

Профицит счета сделок с капиталом – 0,25 млрд долларов.

Профицит финансового счета – 13,17 млрд долларов.

Таким образом, по итогам 2024 года сводное сальдо платежного баланса почти нулевое, хотя в 2023 году оно составляло 9,45 млрд долларов.

Основные тенденции платежного баланса в 2024 году

"Учитывая, как складывался прошлый год, 8 из 10 первых месяцев которого платежный баланс был дефицитным, это неплохой результат, отражающий прежде всего неритмичность международной помощи прошлого года, львиная часть которой поступила в марте, августе, ноябре – декабре", — написал он.

Среди положительных тенденций он выделил следующие:

Сокращение отрицательного внешнеторгового сальдо. В 2024 году оно уменьшилось до 35,70 млрд долларов (в 2023 году – 37,88 млрд долларов). Это стало возможным благодаря сокращению дефицита в сфере услуг, прежде всего, в категории "личные путешествия".

В то же время, это свидетельствует об адаптации украинских мигрантов за границей и их постепенном переходе на местные источники доходов.

Ускорение экспорта товаров. Объем экспорта увеличился на 12,1% (+4,2 млрд долларов), достигнув 38,88 млрд долларов. Структура экспорта практически не изменилась:

63,4% приходится на продовольственные товары и сырье для их производства;

Больше всего вырос экспорт минеральных продуктов – на 38,7%;

Экспорт стальной руды вырос на 90%.

Рост товарного импорта более медленными темпами. Импорт товаров в 2024 году вырос на 8,1% (+5,19 млрд долларов), что является более умеренным темпом по сравнению с динамикой предыдущего года.

Отрицательными тенденциями Гетманцев назвал следующие:

Сокращение экспорта IT услуг. В 2024 году экспорт компьютерных услуг снизился на 4,2% (на 0,28 млрд долларов), достигнув 6,45 млрд долларов. Это уже второй год подряд, когда IT-отрасль демонстрирует снижение экспортных поступлений.

Увеличение дефицита счета текущих операций. Дефицит РЮО вырос до 7% ВВП (в 2023 году – 5,3% ВВП). Основные причины:

рост дефицита торговли товарами;

Увеличение выплат по инвестиционным доходам;

Сокращение внешней безвозвратной помощи;

Уменьшение объемов оплаты труда украинцев от нерезидентов.

Сокращение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). За 2024 год чистый приток ПИИ составил 3,79 млрд долларов – на 14,7% меньше, чем в 2023 году. Поскольку основная доля ПИИ – это реинвестированная прибыль, их сокращение объясняется изменениями в политике Национального банка Украины, который в мае 2024 ввел ограничения на репатриацию «новых» дивидендов.

Сокращение портфельных инвестиций. Портфельные инвестиции в 2024 году снизились почти на 40%. Это отражает продолжающийся выход нерезидентов из украинских ОВГЗ.

Увеличение оттока валюты по операциям частного сектора. Объемы наличной валюты вне банков выросли с 11,72 млрд долларов в 2023 году до 16,49 млрд долларов в 2024 году. Это свидетельствует о росте спроса на наличную валюту, что связано с неопределенностью валютного рынка, введением режима управляемой гибкости и последующей валютной либерализацией.

Гетманцев отмечает, что как и в предыдущем году, платежный баланс Украины формировался под влиянием двух противоположных факторов: высоким дефицитом счета текущих операций (РПО) из-за устойчивого дефицита торговли товарами и положительным сальдо финансового счета за счет международных заимствований.

Однако в 2024 году общее сальдо платежного баланса сократилось до -3 млн. долларов (в 2023 году было +9,45 млрд. долларов). Это стало следствием расширения дефицита РЮО и увеличения оттока валюты из частного сектора.

Остающимся ключевым риском он назвал рост дефицита счета текущих операций. По оценкам МВФ, дефицит РЮО более 5% ВВП (5,3% в 2023, 7% ВВП в 2024 году) в долгосрочной перспективе неустойчив и грозит макрофинансовой стабильности.

Гетманцев добавляет, что минимизация этих рисков во время войны и послевоенного восстановления предполагает, прежде всего, сохранение значительных и ритмических объемов международной помощи, расширение экспортного потенциала и логистики, существенное увеличение привлечения прямых иностранных инвестиций.

Ранее Гетманцев сообщал, что Государственная налоговая служба Украины в 2024 году перевыполнила план поступлений средств в бюджеты всех уровней. Это ведомство собрало более 104 млрд грн поступлений, тогда как таможня недовыполнила установленный план на 6%.