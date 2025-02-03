Платіжний баланс України у 2024 році: зведене сальдо близьке до нуля

За підсумками 2024 року зведене сальдо платіжного балансу України практично досягло нульового рівня, склавши "мінус" 3 млн доларів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Згідно з попередніми підсумками виконання платіжного балансу:

Дефіцит рахунку поточних операцій (РПО) склав 13,42 млрд доларів.

Профіцит рахунку операцій з капіталом – 0,25 млрд доларів.

Профіцит фінансового рахунку – 13,17 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками 2024 року зведене сальдо платіжного балансу майже нульове, хоча у 2023 році воно складало +9,45 млрд доларів.

Основні тенденції платіжного балансу у 2024 році

"З огляду на те як складався минулий рік, 8 із 10 перших місяців якого платіжний баланс був дефіцитним, це непоганий результат, що віддзеркалює насамперед неритмічність міжнародної допомоги минулого року, левова частина якої надійшла у березні, серпні, листопаді – грудні", - написав він.

Серед позитивних тенденцій він виділив наступні:

Скорочення негативного зовнішньоторговельного сальдо. У 2024 році воно зменшилось до 35,70 млрд доларів (у 2023 році – 37,88 млрд доларів). Це стало можливим завдяки скороченню дефіциту у сфері послуг, передусім у категорії "особисті подорожі".

Водночас це свідчить про адаптацію українських мігрантів за кордоном та їх поступовий перехід на місцеві джерела доходів.

Прискорення експорту товарів. Обсяг експорту збільшився на 12,1% (+4,2 млрд доларів), досягнувши 38,88 млрд доларів. Структура експорту практично не змінилася:

63,4% припадає на продовольчі товари та сировину для їхнього виробництва;

Найбільше зріс експорт мінеральних продуктів – на 38,7%;

Експорт залізної руди зріс на 90%.

Зростання товарного імпорту повільнішими темпами. Імпорт товарів у 2024 році зріс на 8,1% (+5,19 млрд доларів), що є помірнішим темпом порівняно з динамікою попереднього року.

Негативними тенденціями Гетманцев назвав такі:

Скорочення експорту IT-послуг. У 2024 році експорт комп’ютерних послуг знизився на 4,2% (на 0,28 млрд доларів), досягнувши 6,45 млрд доларів. Це вже другий рік поспіль, коли IT-галузь демонструє зниження експортних надходжень.

Збільшення дефіциту рахунку поточних операцій. Дефіцит РПО зріс до 7% ВВП (у 2023 році – 5,3% ВВП). Основні причини:

Зростання дефіциту торгівлі товарами;

Збільшення виплат за інвестиційними доходами;

Скорочення зовнішньої безповоротної допомоги;

Зменшення обсягів оплати праці українців від нерезидентів.

Скорочення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). За 2024 рік чистий приплив ПІІ склав 3,79 млрд доларів – на 14,7% менше, ніж у 2023 році. Оскільки основна частка ПІІ – це реінвестований прибуток, їх скорочення пояснюється змінами в політиці Національного банку України, який у травні 2024 року запровадив обмеження на репатріацію «нових» дивідендів.

Скорочення портфельних інвестицій. Портфельні інвестиції у 2024 році зменшилися майже на 40%. Це відображає триваючий вихід нерезидентів з українських ОВДП.

Збільшення відтоку валюти за операціями приватного сектору. Обсяги готівкової валюти поза банками зросли з 11,72 млрд доларів у 2023 році до 16,49 млрд доларів у 2024 році. Це свідчить про зростання попиту на готівкову валюту, що пов’язано з невизначеністю валютного ринку, запровадженням режиму керованої гнучкості та подальшою валютною лібералізацією.

Гетманцев наголошує, що як і в попередньому році, платіжний баланс України формувався під впливом двох протилежних факторів: високим дефіцитом рахунку поточних операцій (РПО) через стійкий дефіцит торгівлі товарами та позитивним сальдо фінансового рахунку за рахунок міжнародних запозичень.

Проте у 2024 році загальне сальдо платіжного балансу скоротилося до -3 млн доларів (у 2023 році було +9,45 млрд доларів). Це стало наслідком розширення дефіциту РПО та збільшення відтоку валюти з приватного сектору.

Ключовим ризиком, який залишається, він назвав зростання дефіциту рахунку поточних операцій. За оцінками МВФ, дефіцит РПО понад 5% ВВП (5,3% у 2023, 7% ВВП у 2024 році) у довгостроковій перспективі є нестійким та загрожує макрофінансовій стабільності.

Гетманцев додає, що мінімізація цих ризиків під час війни і післявоєнної відбудови передбачає насамперед збереження значних і ритмічних обсягів міжнародної допомоги, розширення експортного потенціалу і логістики, суттєве збільшення залучення прямих іноземних інвестицій.

Додамо, раніше Гетманцев повідомляв, що Державна податкова служба України у 2024 році перевиконала план надходжень коштів в бюджети всіх рівнів. Це відомство зібрало понад 104 млрд грн надходжень., тоді як митниця недовиконала встановлений план на 6%.