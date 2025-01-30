Профессии в Украине становятся гендерно нейтральными

Женщины в Украине все чаще овладевают "традиционно мужскими" профессиями. Выбор в пользу таких вакансий происходит в том числе и потому, что они наиболее востребованные и достаточно высокооплачиваемые, ведь бизнес остро чувствует нехватку кадров и готов вкладывать средства в подготовку необходимых специалистов.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Женщины овладевают "мужскими" профессиями.

По данным ведомства, за прошлый год около 300 женщин трудоустроены станочницами, 128 – машинистками крана, и еще около 200 женщин получили ваучеры на обучение по профессии трактористки.

"В рамках программы бесплатного обучения для женщин в "традиционно мужских" профессиях государство покрывает расходы на обучение в размере до 30 тыс. грн. Украинки смогут овладеть более 30 профессиями и трудоустроиться в сферах, где они были меньше представлены. В частности, и в наиболее востребованных". среди работодателей. А бизнес получит возможность подготовить для себя необходимых специалистов, недостаток которых он остро ощущает», – отмечает директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

По его словам, сейчас действует 8 Центров профессионально-технического образования, которые обучают, переучивают и повышают квалификацию по 98 лицензированным профессиям и более 400 образовательных программ.

Учеба в центрах предполагает не только теорию, но и возможность практиковаться с использованием технологий виртуальной реальности. Прежде чем садиться за руль экскаватора или овладевать умением в электросварке, есть часы, отведенные для обучения на VR.

Более половины грантов в прошлом году получили женщины

Как сообщают в ведомстве, в прошлом году женщины получили около 52% грантов.

"Это свидетельствует о том, что женщины все больше адаптируются к новым вызовам, особенно в условиях, когда многие мужчины задействованы в защите страны. Женщина в сложные времена проявляет лидерство. Женщина сегодня – не только мать, но и военнослужащая, политика, волонтер, успешная" бизнесменка", – считает Жовтяк.

По ее мнению, такие изменения и лидерство разрушают складывавшиеся годами гендерные стереотипы. Поэтому активное участие женщин во всех областях жизни, это не только вопрос равенства, но и стратегический инструмент, оказывающий положительное влияние на экономический рост.

О переквалификации женщин

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

Напомним, более 1000 женщин подали заявки на участие в пилотном проекте по подготовке водителей грузовиков. Этот проект не только дает женщинам возможность получить водительские права соответствующей категории, но и обеспечивает их дальнейшее трудоустройство в транспортные компании.

Десять украинок успешно завершили обучение по программе "Iron Women", овладев навыками управления строительной техникой. Участницы получили квалификацию машинисток экскаваторов и водитель погрузчиков.