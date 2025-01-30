Професії в Україні стають гендерно нейтральними

Жінки в Україні все частіше опановують "традиційно чоловічі" професії. Вибір на користь таких вакансій відбувається в тому числі й через те, що вони є найбільш затребуваними і доволі високооплачуваними, адже бізнес гостро відчуває брак кадрів і готовий вкладати кошти в підготовку необхідних фахівчинь.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Жінки опановують "чоловічі" професії

За даними відомства, за минулий рік близько 300 жінок працевлаштовані верстатницями, 128 – машиністками крана, і ще майже 200 жінок отримали ваучери на навчання за професією трактористки.

"В рамках програми безоплатного навчання для жінок у "традиційно чоловічих" професіях держава покриває витрати на навчання в розмірі до 30 тис. грн. Українки зможуть опанувати понад 30 професій та працевлаштуватись у сферах, де вони були менше представлені. Зокрема, й в найбільш затребуваних серед роботодавців. А бізнес отримає можливість підготувати для себе необхідних фахівців, нестачу яких він зараз гостро відчуває", – зауважує директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

За іі словами, зараз діє 8 Центрів професійно-технічної освіти, які навчають, перенавчають та підвищують кваліфікацію за 98 ліцензованими професіями та понад 400 освітніми програмами.

Навчання в центрах передбачає не лише теорію, але й можливість практикуватися з використанням технологій віртуальної реальності. Перш ніж сідати за кермо екскаватора чи опановувати вміння в електрозварюванні, є години відведені для навчання на VR.

Понад половину грантів торік отримали жінки

Як повідомляють у відомстві, торік жінки отримали приблизно 52% грантів.

"Це свідчить про те, що жінки дедалі більше адаптуються до нових викликів, особливо в умовах, коли багато чоловіків задіяні у захисті країни. Жінка в складні часи проявляє лідерство. Жінка сьогодні – не лише мати, а й військовослужбовиця, політикиня, волонтерка, успішна бізнесменка", – вважає Жовтяк.

На її думку, такі зміни та лідерство руйнують гендерні стереотипи, що складалися роками. Тому активна участь жінок у всіх сферах життя, це не тільки питання рівності, а й стратегічний інструмент, що має позитивний вплив на економічне зростання.

Про перекваліфікацю жінок

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

Нагадаємо, понад 1000 жінок подали заявки на участь у пілотному проєкті з підготовки водійок вантажівок. Цей проєкт не лише дає жінкам можливість отримати водійське посвідчення відповідної категорії, але й забезпечує їхнє подальше працевлаштування в транспортні компанії.

Десять українок успішно завершили навчання за програмою “Iron Women”, опанувавши навички управління будівельною технікою. Учасниці отримали кваліфікацію машиністок екскаваторів та водійок навантажувачів.