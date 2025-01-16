Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс, которые были "маяком" МВФ: какие нововведения предусмотрены

Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №12245 об изменениях в Бюджетный кодекс относительно инвестиционных проектов. Как сообщил депутат Ярослав Железняк ("Голос"), за это проголосовало 239 нардепов.

Этот документ, в частности, направлен на выполнение обязательств Украины по соглашению об ассоциации с Евросоюзом и меморандума с Международным валютным фондом в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF), согласно которому Украина должна была принять такой закон до конца января.

Как отмечает председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Подласа, он предусматривает приоритизацию большинства капитальных расходов на уровне правительства и концентрацию финансового ресурса на наиболее важных проектах вместо "распыления по сотням объектов" у десятков распорядителей бюджетных средств.

"То есть, все расходы на дорожный фонд, фонд обращения с радиоактивными отходами, фонд развития водного хозяйства, фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации, фонд внутренних водных путей и много субвенций — все будет теперь в этом "фонде фондов", а затем правительство их распределяет", – объяснил со своей стороны Железняк. Также предусмотрены:

отбор проектов по единым правилам и критериям вместо отдельных процедур для каждого фонда или субвенции; финансирование из бюджета только тех объектов, которые прошли оценки и признаны такими, которые можно и нужно реализовать (это призвано устранить персональное политическое влияние на распределение средств); наличие единого портфеля инвестиционных проектов, которые можно предлагать для финансирования международным донорам; онлайн-отображение процесса принятия решений по публичным инвестиционным проектам и достигнутым результатам.

Перед голосованием в целом также было поставлено на голосование подтверждение ряда важных правок: в частности, учтена анонсированная правка №620, которая восстанавливает штрафы для недобросовестных поставщиков за задержку поставок оружия на фронт, чем исправлена скандальная норма, содержащаяся в принятом 9 января законопроекте №6013.

Также депутаты одобрили правку №475 о расширении круга субъектов, которые могут претендовать на молодежные гранты, и №575, снимающую вопрос погашения долгов местных бюджетов 2008-2009 годов перед государственным бюджетом, что было предложено в редакции первого чтения.

"Провалили: 605 – позволяла правительству вывести ГАСУ из грейдов и поднять им зарплату, 614 – позволяет советникам членов СП не декларироваться (заводит их патронатную службу), но считает стаж госслужбы, если они пойдут на госслужбу после Счетной [палаты], 466 – позволяла продлить финансирование из бюджета больниц НАН, НАМН, ГУД и Минздрава, которые заходит в медицинские гарантии до реорганизации и полного вхождения", — сообщил Железняк.

Кроме того, по его словам, парламентарии не одобрили правку №535, продолжавшую до 2027 года разрешение не передавать автомобили скорой помощи под Министерство здравоохранения, правку №64, призванную привести Бюджетный кодекс в соответствие с принятым законом по счетной реформе, и правку №476 об исключении из расходов бюджетов областей и Киева расходы на медико-социальные экспертные комиссии.

Систему МСЭК, напомним, с начала этого года формально ликвидировали как коррупционную, вместо них для оценки инвалидности внедряются "команды по оценке повседневного функционирования личности".