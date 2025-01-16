Рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу, що були "маяком" МВФ: які нововведення передбачено

Верховна Рада прийняла у цілому урядовий законопроект №12245 про зміни до Бюджетнго кодексу щодо інвестиційних проектів. Як повідомив депутат Ярослав Железняк ("Голос"), за це проголосувало 239 нардепів.

Цей документ, зокрема, спрямовано на виконання зобов’язань України за угодою про асоціацію з Євросоюзом та меморандуму з Міжнародним валютним фондом у рамках Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF), за яким Україна мала такий закон прийняти до кінця січня.

Як зазначає голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, він передбачає пріоритезацію більшості капітальних видатків на рівні уряду і концентрація фінансового ресурсу на найбільш важливих проектах замість "розпорошення по сотнях обʼєктів" в десятках розпорядників бюджетних коштів.

"Тобто всі видатки на дорожній фонд, фонд поводження з радіоактивними відходами, фонд розвитку водного господарства, фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонд внутрішніх водних шляхів і ще багато субвенцій - все буде тепер в цьому "фонді фондів", а потім уряд їх розподіляє", - пояснив зі свого боку Железняк. Також передбачено:

відбір проектів за єдиними правилами і критеріями замість окремих процедур для кожного фонду чи субвенції; фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати (це покликано усунути персональний політичний вплив на розподіл коштів); наявність єдиного портфелю інвестиційних проектів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам; відображення процесу прийняття рішень щодо публічних інвестиційних проектів та досягнутих результатів онлайн.

Перед голосуванням в цілому також було поставлено на голосування підтвердження низки важливих правок: зокрема, враховано анонсовану правку №620, яка відновлює штрафування недобросовісних постачальників за затримку поставок зброї на фронт, чим виправлено скандальну норму, яка містилася в прийнятому 9 січня законопроєкті №6013.

Також депутати схвалили правку №475 про розширення кола суб’єктів, які можуть претендувати на молодіжні гранти, та №575, якою знято питання погашення боргів місцевих бюджетів 2008-2009 років перед державним бюджетом, яке було запропоновано в редакції першого читання.

"Провалили: 605 – дозволяла уряду вивести ДАСУ з грейдів і підняти їм зарплату, 614 – дозволяє радникам членів РП не декларуватись (заводить їх патронатну службу), але рахує стаж держслужби, якщо вони підуть на держслужбу після Рахункової, 466 – дозволяла продовжити фінансування з бюджету лікарень НАН, НАМН, ДУС і МОЗ, які заходять в медичні гарантії до реорганізації і повного входження", - повідомив Железняк.

Крім того, за його словами, парламентарі не схвалили правку №535 яка продовжувала до 2027 року дозвіл не передавати автомобілі швидкої допомоги під Міністерство охорони здоров'я, правку №64, покликану привести Бюджетний кодекс у відповідність до прийнятого закону щодо рахункової реформи, та правку №476 про виключення з видатків бюджетів областей та Києва видатки на медико-соціальні експертні комісії.

Систему МСЕК, нагадаємо, з початку цього року формально ліквідували як корупційну, замість них для оцінювання інвалідності впроваджуються "команди з оцінювання повсякденного функціонування особи".