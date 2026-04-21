Revolut остается заинтересованным в выходе на украинский рынок: будет ли вторая попытка

Необанк Revolut подтверждает заинтересованность в выходе на украинский рынок после того, как в феврале 2025 сначала официально объявил о начале работы, но не получил разрешение Национального банка Украины, и закрыл счета украинских клиентов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил руководитель отдела развития (Head of Growth) Revolut в Западной и Восточной Европе Виктор Стопа агентству "Интерфакс-Украина".

Он убежден, что нельзя говорить о наличии конфликта с НБУ, ведь выход на каждый рынок имеет свои особенности.

Стопа не назвал ориентировочную дату, когда Revolut снова предложит свои продукты клиентам в Украине. Он отметил, что необанкам сложнее выйти на национальные рынки, чем представителям commerce, потому что эта деятельность имеет гораздо более высокий регуляторный порог.

"Я считаю, что локализация всегда вызов: на разных рынках потребности отличаются, отличаются нормативные требования, порядок представления налоговой отчетности и необходимые для этого действия", - подчеркнул Стопа.

Он добавил, что с самого начала Revolut, представленный уже на рынках 40 стран, стремился стать глобальной компанией. Недавно стало известно, что Париж станет новой штаб-квартирой Revolut в Западной Европе. Revolut также в последнее время набирает обороты в Германии, а в некоторых странах в рамках локализации переходит к партнерствам с местными игроками.

"Есть вторая фаза, в которую мы уже вступаем на некоторых рынках, где нам нужно углубиться, поскольку мы, по сути, только коснулись поверхности – мы охватили всех тех, кто просто хочет иметь простой стандартный счет, с помощью которого можно производить ежедневные платежи", – пояснил Стопа.

В качестве примеров он привел сотрудничество с pagoPA в Италии и Bizum в Польше, хотя это несколько противоречит тому, чего стремится Revolut – иметь значительный контроль со своей стороны и создавать продукты преимущественно самостоятельно.

Revolut в Украине

В начале февраля 2025 года в Revolut заявили, что украинцы смогут открыть европейский счет сервиса и получить доступ к современным финуслугам, в частности, мгновенным и бесплатным переводам между пользователями приложения. Спектр услуг был ограничен, поскольку у Revolut не было соответствующей лицензии.

НБУ 27 февраля 2025 года заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получение банковской лицензии или открытие филиала по разрешению НБУ, согласно законодательству. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

Против выхода на украинский рынок Revolut без получения лицензии выступал monobank – самый крупный украинский необанк, второй по количеству розничных карточных клиентов в Украине.

В начале августа глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что процесс авторизации и лицензирование Revolut продолжается в рамках предусмотренных процедур. По его словам, компания демонстрирует полное понимание позиции Нацбанка и ведет конструктивный диалог с регулятором.

Revolut приняла решение прекратить предоставление услуг и обслуживать банковские счета клиентов – резидентов Украины, открытые через Revolut Bank UAB, с 22 февраля 2026 года.

О Revolut

Revolut был основан в 2015 году в Великобритании российско-британским предпринимателем Николаем Сторонским и украинским бизнесменом Владом Яценко. Его штаб-квартира находится в Лондоне. В 2025 году необанк увеличил выручку на 46% – до EUR5,3 млрд, прибыль от налогов – на 57%, до EUR2 млрд, количество клиентов – на 30%, до 68,3 млн и имеет целью довести ее до 100 млн.

В Украине компания имеет 100% дочь по разработке программного обеспечения Revolut Technologies Ukraine (Киев).

