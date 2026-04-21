Revolut залишається зацікавленим у виході на український ринок: чи буде друга спроба

Необанк Revolut підтверджує зацікавленість у виході на український ринок після того, як у лютому 2025 року спочатку офіційно оголосив про початок роботи, але не отримав дозвіл Національного банку України, та закрив рахунки українських клієнтів.

Як пише Delo.ua, про це заявив керівник відділу розвитку (Head of Growth) Revolut в Західній та Східній Європі Віктор Стопа агентству "Інтерфакс-Україна".

Він переконаний, що не можна говорити про наявність конфлікту з НБУ, адже вихід на кожен ринок має свої особливості.

Стопа не назвав орієнтовної дати, коли Revolut знову запропонує свої продукти клієнтам в Україні. Він зауважив, що необанкам складніше вийти на національні ринки, аніж представникамe-commerce, бо ця діяльність має набагато вищий регуляторний поріг.

"Я вважаю, що локалізація завжди є викликом: на різних ринках потреби відрізняються, відрізняються нормативні вимоги, порядок подання податкової звітності та необхідні для цього дії", – підкреслив Стопа.

Він додав що з самого початку Revolut, який представлений вже на ринках 40 країн, прагнув стати глобальною компанією. Нещодавно стало відомо, що Париж стане новою штаб-квартирою Revolut у Західній Європі. Revolut також останнім часом набирає обертів у Німеччині, а у деяких країнах в рамках локалізації переходить до партнерств з місцевими гравцями.

"Є друга фаза, у яку ми вже вступаємо на деяких ринках, де нам потрібно заглибитися, оскільки ми, по суті, лише торкнулися поверхні – ми охопили всіх тих, хто просто хоче мати простий стандартний рахунок, за допомогою якого можна здійснювати щоденні платежі", – пояснив Стопа.

У якості прикладів він навів співпрацю з pagoPA в Італії та Bizum у Польщі, хоча це й дещо суперечить тому, чого прагне Revolut – мати значний контроль зі свого боку та створювати продукти переважно самостійно.

Revolut в Україні

На початку лютого 2025 року у Revolut заявили, що українці зможуть відкрити європейський рахунок сервісу та отримати доступ до сучасних фінпослуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами застосунку. Спектр послуг був обмежений, оскільки Revolut не мав відповідної ліцензії.

НБУ 27 лютого 2025 року заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

Проти виходу на український ринок Revolut без отримання ліцензії виступав monobank – найбільший український необанк, другий за кількістю роздрібних карткових клієнтів в Україні.

На початку серпня голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що процес авторизації та ліцензування Revolut триває в рамках передбачених процедур. За його словами, компанія демонструє повне розуміння позиції Нацбанку та веде конструктивний діалог з регулятором.

Revolut ухвалила рішення припинити надавати послуги та обслуговувати банківські рахунки клієнтів – резидентів України, відкриті через Revolut Bank UAB, з 22 лютого 2026 року.

Про Revolut

Revolut був заснований 2015 року у Великій Британії російсько-британським підприємцем Миколою Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком. Його штаб квартира знаходиться в Лондоні. У 2025 році необанк збільшив виручку на 46% – до EUR5,3 млрд, прибуток до податків – на 57%, до EUR2 млрд, кількість клієнтів – на 30%, до 68,3 млн та має ціллю довести її до 100 млн.

В Україні компанія має 100% "доньку" з розробки програмного забезпечення Revolut Technologies Ukraine (Київ).

За підсумками 2025 року британська фінтех-компанія Revolut збільшила чистий дохід до 4,5 млрд фунтів стерлінгів (6,02 млрд доларів), перевищивши прогнози аналітиків. Кількість клієнтів сервісу зросла на 30% — до 68,3 мільйона осіб, а чистий прибуток до оподаткування склав 1,7 млрд фунтів.