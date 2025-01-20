РФ атаковала одну из ТЭС "Центрэнерго"

В ночь на 20 января российские войска снова атаковали одну из теплоэлектростанций ПАО "Центрэнерго", несмотря на то, что станция была полностью уничтожена ранее.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Несмотря на то, что станция была полностью уничтожена раньше, враг атаковал ее снова этой ночью. Пострадавших нет. После обстрела специалисты начали разбирать завалы", – говорится в сообщении "Центрэнерго".

В компании уточняют, что ее общий ущерб от предыдущих атак РФ уже превышает 250 млн евро, но отмечают, что эта сумма будет расти в дальнейшем, поскольку оценка повреждений еще продолжается.

"С начала полномасштабного вторжения ТЭС компании подверглись более 50 обстрелов. Весной 2024 года "Центрэнерго" стала единственной компанией, которая была вынуждена полностью прекратить генерацию из-за массированных атак", — подчеркнули в компании.

Разрушены ТЭС

Заметим, в результате массированной ракетной атаки 11 апреля 2024 года войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

ПАО "Центрэнерго", который являлся оператором трех ТЭС, потеряло 100% генерации. Поскольку Змиевская ТЭС, расположенная в Харьковской области, была уничтожена 22 марта, а Углегорская ТЭС в Донецкой – 25 июля 2022 года.

17 мая Кабинет министров выделил Фонду государственного имущества на восстановление инфраструктурных объектов Змиевской и Трипольской ТЭС 725,6 млн. грн. из средств резервного фонда госбюджета и 826,2 млн. грн. из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Отметим, что 4 октября "Центрэнерго" по результатам соответствующих тендеров договорилось с консорциумом "Строительно-энергетическая компания" о реконструкции открытого распределительного устройства с внедрением физической защиты на Трипольский и Змиевской ТЭС – за 257,3 и 263 миллиона гривен соответственно.