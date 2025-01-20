РФ атакувала одну з ТЕС "Центренерго"

У ніч на 20 січня російські війська знову атакували одну з теплоелектростанцій ПАТ "Центренерго", незважаючи на те, що станція була повністю знищена раніше.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Незважаючи на те, що станція була повністю знищена раніше, ворог атакував її знову цієї ночі. Постраждалих немає. Після обстрілу спеціалісти почали розбирати завали", – йдеться в повідомленні "Центренерго".

У компанії уточнюють, що її загальні збитки від попередніх атак РФ вже перевищують 250 млн євро, але наголошують, що ця сума зростатиме в подальшому, оскільки оцінка пошкоджень ще триває.

"З початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали більше 50 обстрілів. Навесні 2024 року "Центренерго" стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки", – наголосили в компанії.

Зруйновані ТЕС

Зауважимо, внаслідок масованої ракетної атаки 11 квітня 2024 року війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.

ПАТ "Центренерго", який був оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації. Оскільки Зміївська ТЕС,розташована в Харківській області, була знищена 22 березня, а Вуглегірська ТЕС у Донецькій - 25 липня 2022 року.

17 травня Кабінет міністрів виділив Фонду державного майна на відновлення інфраструктурних об’єктів Зміївської та Трипільської ТЕС 725,6 мільйона гривень з коштів резервного фонду держбюджету та 826,2 мільйона гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Зазначимо також, що 4 жовтня "Центренерго" за результатом відповідних тендерів домовилося з консорціумом "Будівельно-енергетична компанія" про реконструкцію відкритого розподільчого пристрою з впровадженням фізичного захисту на Трипільський та Зміївській ТЕС - за 257,3 та 263 мільйона гривень відповідно.