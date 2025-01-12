Российские активы в Нидерландах: заморожено только €97,2 млн из заявленных €660 млн

Правительство Нидерландов заморозило российские активы на сумму €97,2 млн. Это гораздо меньше, чем заявленные в начале года €660 млн.

Об этом пишет "Укринформ".

В январе 2024 года на заседании парламента Нидерландов было объявлено, что общая сумма замороженных российских активов после введения санкций из-за вторжения РФ в Украину достигла €660 млн.

Однако к середине года большая часть этих средств была разморожена.

Причины уменьшения суммы замороженных активов

По данным МИД Нидерландов, значительная часть активов принадлежала двум компаниям, больше не подпадающим под санкции ЕС.

Компания №1 : €230 млн активов были разморожены из-за того, что подсанкционные собственники потеряли контроль над предприятием. Решение об увольнении этих средств приняло Бюро оценки инвестиций Нидерландов (BTI) в мае 2024 г. после подтверждения отсутствия связей с подсанкционными лицами.

: €230 млн активов были разморожены из-за того, что подсанкционные собственники потеряли контроль над предприятием. Решение об увольнении этих средств приняло Бюро оценки инвестиций Нидерландов (BTI) в мае 2024 г. после подтверждения отсутствия связей с подсанкционными лицами. Компания №2 : Активы на сумму около €200 млн были разморожены из-за реструктуризации, которая отдалила компанию от санкционированных собственников. В августе 2022 г. министр финансов Нидерландов разрешил использовать эти средства для погашения долгов перед несанкционированными банками.

МИД Нидерландов отмечает, что процесс замораживания активов сопровождается строгими проверками на соответствие санкционным режимам ЕС. Все решения принимаются с учетом конфиденциальности информации о задействованных сторонах.

Добавим, параллельно с использованием доходов от замороженных российских активов из-за 50-миллиардного кредита стран G7 в поддержку своего бюджета Украина ведет переговоры с партнерами о конфискации всех заблокированных 300 млрд долларов РФ.

Следует напомнить, что в июне лидерами стран "Группы семи" было принято решение о предоставлении Украине долгосрочного кредита на сумму $50 млрд, который будет погашаться на средства поступлений из будущих периодов.