Російські активи в Нідерландах: заморожено лише €97,2 млн із заявлених €660 млн

Уряд Нідерландів заморозив російські активи на суму €97,2 млн. Це значно менше, ніж заявлені на початку року €660 млн.

Про це пише "Укрінформ".

У січні 2024 року під час засідання парламенту Нідерландів було оголошено, що загальна сума заморожених російських активів після введення санкцій через вторгнення РФ в Україну сягнула €660 млн.

Однак до середини року більша частина цих коштів була розморожена.

Причини зменшення суми заморожених активів

За даними МЗС Нідерландів, значна частина активів належала двом компаніям, які більше не підпадають під санкції ЄС.

Компанія №1 : €230 млн активів були розморожені через те, що підсанкційні власники втратили контроль над підприємством. Рішення про звільнення цих коштів ухвалило Бюро оцінки інвестицій Нідерландів (BTI) у травні 2024 року після підтвердження відсутності зв’язків із підсанкційними особами.

: €230 млн активів були розморожені через те, що підсанкційні власники втратили контроль над підприємством. Рішення про звільнення цих коштів ухвалило Бюро оцінки інвестицій Нідерландів (BTI) у травні 2024 року після підтвердження відсутності зв’язків із підсанкційними особами. Компанія №2: Активи на суму близько €200 млн були розморожені через реструктуризацію, яка віддалила компанію від санкціонованих власників. У серпні 2022 року міністр фінансів Нідерландів дозволив використовувати ці кошти для погашення боргів перед несанкціонованими банками.

МЗС Нідерландів зазначає, що процес заморожування активів супроводжується суворими перевірками на відповідність санкційним режимам ЄС. Усі фінансові рішення приймаються з урахуванням конфіденційності інформації про задіяні сторони.

Додамо, паралельно з використанням прибутків від заморожених російських активів через 50-мільярдний кредит країн G7 на підтримку свого бюджету Україна веде переговори з партнерами про конфіскацію всіх заблокованих 300 млрд доларів РФ.

Слід нагадати, що У червні лідерами країн "Групи семи" було ухвалено рішення про надання Україні довгострокового кредиту на суму $50 млрд, який погашатиметься коштом надходжень із майбутніх періодів.