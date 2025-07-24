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Россия массово обстреляла одну из ТЭС
24 июля российская оккупационная армия нанесла массированный удар по одной из ТЭС на территории Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Там отмечают, что атакуемая станция не имеет никакого отношения к военным объектам.
В ведомстве подчеркивают, что подобные целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора.
"Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла", - отмечают в Минэнерго.
Там добавляют, что энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.
Где именно находится атакованная ТЭС в Минэнерго не раскрывают.
Отметим, что по состоянию на 9:30 утра 24 июля потребление электроэнергии выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным временем предыдущего дня (среды), что связано с жаркой погодой по всей Украине.
Суточный пик потребления 23 июля пришелся на вечер и остался на уровне максимума, зафиксированного днем ранее – во вторник.
Украина не смогла спасти почти все ТЭС
Напомним, что в результате массированных российских атак Украина потеряла более 9 ГВт мощностей генерации. Критические повреждения (более 80%) получили частные теплоэлектростанции, среди которых Ладыжинская, Бурштынская, Добротворская, Трипольская, Змиевская, Кураховская и Приднепровская ТЭС.
Отметим при этом, что 17 мая Кабинет министров решил выделить более 1,5 миллиарда гривен на восстановление двух разрушенных ТЭС – Змиевской и Трипольской.