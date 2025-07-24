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Россия массово обстреляла одну из ТЭС

взрыв
Россия массово обстреляла одну из ТЭС

24 июля российская оккупационная армия нанесла массированный удар по одной из ТЭС на территории Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Там отмечают, что атакуемая станция не имеет никакого отношения к военным объектам.

В ведомстве подчеркивают, что подобные целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора.

"Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла", - отмечают в Минэнерго.

Там добавляют, что энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Где именно находится атакованная ТЭС в Минэнерго не раскрывают.

Отметим, что по состоянию на 9:30 утра 24 июля потребление электроэнергии выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным временем предыдущего дня (среды), что связано с жаркой погодой по всей Украине.

Суточный пик потребления 23 июля пришелся на вечер и остался на уровне максимума, зафиксированного днем ранее – во вторник.

Украина не смогла спасти почти все ТЭС

Напомним, что в результате массированных российских атак Украина потеряла более 9 ГВт мощностей генерации. Критические повреждения (более 80%) получили частные теплоэлектростанции, среди которых Ладыжинская, Бурштынская, Добротворская,   Трипольская, Змиевская, Кураховская и Приднепровская ТЭС.

Отметим при этом, что 17 мая Кабинет министров решил выделить более 1,5 миллиарда гривен на восстановление двух разрушенных ТЭС – Змиевской и Трипольской.

Автор:
Светлана Манько