Росія масовано обстріляла одну з ТЕС

24 липня російська окупаційна армія завдала масованого удару по одній з ТЕС на території України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Там зауважують, що атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів.

У відомстві підкреслюють, що такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора.

"Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла", - наголошують в Міненерго.

Там додають, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Де саме розташована атакована ТЕС, в Міненерго не розкривають.

Зауважимо, станом на 9:30 ранку 24 липня споживання електроенергії зросло на 2,1% порівняно з аналогічним часом попереднього дня (середи), що пов’язано зі спекотною погодою по всій Україні.

Добовий пік споживання 23 липня припав на вечір і залишився на рівні максимуму, зафіксованого днем раніше — у вівторок.

Україна не змогла врятувати майже всі ТЕС

Нагадаємо, що внаслідок масованих російських атак Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації. Критичних пошкоджень (понад 80%) зазнали приватні теплоелектростанції, серед яких Ладижинська, Бурштинська, Добротвірська, Трипільська, Зміївська, Курахівська та Придніпровська ТЕС.

Зазначимо при цьому, що 17 травня Кабінет міністрів вирішив виділити понад 1,5 мільярда гривень на відбудову двох зруйнованих ТЕС - Зміївської та Трипільської.