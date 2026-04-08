Следствие по делу Тимошенко о взятках депутатам завершено: дело передано в суд

Правоохранители объявили о завершении следствия по делу руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады, подозреваемой в предложении взяток народным депутатам.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

По данным следствия, в декабре 2025 года, несмотря на разоблачение фактов получения взяток народными депутатами Украины, подозреваемая начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльные голосования.

Речь шла не о разовых договоренностях, а о «устойчивом механизме сотрудничества» с выплатами вперед, говорят следователи. Народные избранники должны выполнять указания относительно голосования (за или против), содержания или неучастия.

Правоохранители традиционно не называют имен фигурантов, но из деталей дела и опубликованного фото понятно, что речь идет о лидере партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Подозрение от НАБУ

14 января НАБУ и САП объявили подозрение Юлия Тимошенко. В то же время, она отреагировала на обыски в ее офисе, назвав это "пиар-ходом" и "политическим заказом".

Дело предварительно квалифицировали по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

16 января, Высший антикоррупционный суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога более чем в 33 миллиона гривен, которую за нее и внесли.

При этом Тимошенко ранее заявляла, что ей заблокировали счета, из-за чего она не может оплатить залог по делу, которое считает политически мотивированным.

21 января Высший антикоррупционный суд разрешил арестовать имущество Тимошенко, изъятое во время обысков, и имущество, оформленное на ее мужа.

Суд также отменил арест на $6,3 тысячи, изъятые во время обыска НАБУ. Деньги народной депутатке вернули .

Уголовное прошлое Тимошенко

Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр и лидер партии "Батькивщина", как известно, уже была под следствием, причем неоднократно.

Первый раз ее отправили в СИЗО еще при президентстве Леонида Кучмы в 2001 году по обвинению в контрабанде газа. Но пробыла она там около 40 дней.

В 2011 году после прихода к власти Виктора Януковича ее обвинили в превышении полномочий при подписании соглашения с российским "Газпромом" в 2009 году.

В результате суд признал ее виновной и лишил свободы на 7 лет. Тимошенко провела в тюрьме два с половиной года – с августа 2011 по февраль 2014-го. Ее освободили после того, как Янукович сбежал в Россию.