Слідство у справі Тимошенко про хабарі депутатам завершено: справу передали до суду

Правоохоронці оголосили про завершення слідства у справі керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради, яку підозрюють у пропозиції хабарів народним депутатам.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, у грудні 2025 року, попри викриття фактів отримання хабарів народними депутатами України, підозрювана почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.

Ішлося не про разові домовленості, а про «сталий механізм співпраці» з виплатами наперед, кажуть слідчі. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування (за чи проти), утримання або ж неучасті.

Правоохоронці традиційно не називають імен фігурантів, але з деталей справи і опублікованого фото зрозуміло, що йдеться про лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Підозра від НАБУ

14 січня НАБУ і САП оголосили підозру Юлії Тимошенко. Водночас вона відреагувала на обшуки в її офісі, назвавши це "піар-ходом" та "політичним замовленням".

Справу попередньо кваліфікували за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачають позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

16 січня, Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень, яку за неї і внесли.

При цьому Тимошенко раніше заявляла, що їй заблокували рахунки, через що вона не може сплатити заставу у справі, яку вважає політично вмотивованою.

21 січня Вищий антикорупційний суд дозволив арештувати майно Тимошенко, вилучене під час обшуків, та майно, оформлене на її чоловіка.

Суд також скасував арешт на $6,3 тисяч, вилучені під час обшуку НАБУ. Гроші народній депутатці повернули.

Кримінальне минуле Тимошенко

Юлія Тимошенко, колишній прем'єр-міністр та лідер партії "Батьківщина", як відомо, вже була під слідством, причому неодноразово.

Перший раз її відправили до СІЗО ще за президенства Леоніда Кучми у 2001 році за звинуваченням у контрабанді газу. Але пробула вона там лише близько 40 днів.

У 2011 році, після приходу до влади Віктора Януковича, її звинуватили у перевищенні повноважень під час підписання угоди з російським "Газпромом" у 2009 році.

У результаті суд визнав її винною і позбавив волі на 7 років. Тимошенко провела у в'язниці два з половиною роки – з серпня 2011 року по лютий 2014-го. Її визволили після того, як Янукович втік у Росію.