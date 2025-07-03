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Соглашение о недрах из США: Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс

Зеленский
Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс/Верховная Рада

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс о реализации соглашения с США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте парламента.

Закон стремится обеспечить надлежащую реализацию ратифицированного соглашения и внедрить механизм укрепления стратегического партнерства между Украиной и США для долгосрочного восстановления и модернизации нашего государства в ответ на масштабные разрушения, вызванные РФ.

Согласно условиям, взнос Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:

  • ренты на добычу   полезных ископаемых   (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении "А" к Соглашению) по новым лицензиям;
  • выдачи новых спец разрешений на использование недрами;
  • реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Закон предусматривает, что эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя будут перечисляться в Фонд восстановления.

Соглашение с США об ископаемых

Напомним, 4 июня Верховная Рада окончательно поддержала изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о ископаемых между Украиной и США.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. А 12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.

Автор:
Татьяна Бессараб