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Соглашение о недрах из США: Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс о реализации соглашения с США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте парламента.
Закон стремится обеспечить надлежащую реализацию ратифицированного соглашения и внедрить механизм укрепления стратегического партнерства между Украиной и США для долгосрочного восстановления и модернизации нашего государства в ответ на масштабные разрушения, вызванные РФ.
Согласно условиям, взнос Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:
- ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении "А" к Соглашению) по новым лицензиям;
- выдачи новых спец разрешений на использование недрами;
- реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
Закон предусматривает, что эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя будут перечисляться в Фонд восстановления.
Соглашение с США об ископаемых
Напомним, 4 июня Верховная Рада окончательно поддержала изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о ископаемых между Украиной и США.
8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. А 12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения.
30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.