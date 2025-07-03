Угода про надра зі США: Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті парламенту.

Закон має на меті забезпечити належну реалізацію ратифікованої угоди та впровадити механізм зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США для довгострокової відбудови й модернізації нашої держави у відповідь на масштабні руйнування, спричинені РФ.

Згідно з умовами, внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку "А" до Угоди) з нових ліцензій;

корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку "А" до Угоди) з нових ліцензій; видачі нових спец дозволів на користування надрами;

реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.

Закон передбачає, що ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника перераховуватимуться до Фонду відбудови.

Угода зі США про копалини

Нагадаємо, 4 червня, Верховна Рада остаточно підтримала зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною і США.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.