Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,78

+0,08

EUR

51,83

+0,02

Наличный курс:

USD

44,88

44,79

EUR

51,95

51,80

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рада назначила Евгения Хмару министром обороны

Новым министром обороны стал Евгений Хмара
Новым министром обороны стал Евгений Хмара

Верховная Рада назначила Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. Решение поддержали 312 депутатов.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в официальном сообщении Верховной Рады.

Перед этим Кабмин уволил Хмару с должности заместителя министра обороны Украины и исполняющего обязанности министра.

Напомним, 19 августа комитет Верховной Рады по обороне единогласно (15 голосов) поддержал назначение Евгения Хмары министром обороны Украины.

Что известно о новом министре обороны

Евгений Хмара – генерал-майор СБУ, кадровый спецназовец. С 2011 года он проходил службу в Центре специальных операций "А" СБУ, а в 2023 стал его руководителем.

На его счету — участие в боях в Киевской и Донбассе, а также непосредственное руководство операцией по освобождению острова Змеиный. Кроме того, Хмара привлекался к проведению операции "Паутина" и организации атак беспилотников по военным целям на территории РФ.

В апреле 2023 г. Президент назначил Облако начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ. После реорганизации подразделение получило название Центр специальных операций "А" СБУ.

В августе 2023 года Облаку присвоили воинское звание бригадного генерала, а в июне 2024 года - генерал-майора.

С 5 января 2026 по 17 июля 2026 Хмара временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины, заменив на этом посту Василия Малюка.

Военный награжден орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" III степени и "Крестом боевых заслуг".

16 июля президент Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны и заявил, что после завершения необходимых юридических процедур обратится в Верховную Раду по поддержке его кандидатуры на этот пост.

Предыдущий министр обороны Михаил Федоров подтвердил, что уходит с должности, опубликовав итоги работы своей команды – чего они успели и не успели.

Отметим, что глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассматривался главным кандидатом на должность министра обороны вместо Михаила Федорова.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности