Рада назначила Евгения Хмару министром обороны

Верховная Рада назначила Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. Решение поддержали 312 депутатов.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в официальном сообщении Верховной Рады.

Перед этим Кабмин уволил Хмару с должности заместителя министра обороны Украины и исполняющего обязанности министра.

Напомним, 19 августа комитет Верховной Рады по обороне единогласно (15 голосов) поддержал назначение Евгения Хмары министром обороны Украины.

Что известно о новом министре обороны

Евгений Хмара – генерал-майор СБУ, кадровый спецназовец. С 2011 года он проходил службу в Центре специальных операций "А" СБУ, а в 2023 стал его руководителем.

На его счету — участие в боях в Киевской и Донбассе, а также непосредственное руководство операцией по освобождению острова Змеиный. Кроме того, Хмара привлекался к проведению операции "Паутина" и организации атак беспилотников по военным целям на территории РФ.

В апреле 2023 г. Президент назначил Облако начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ. После реорганизации подразделение получило название Центр специальных операций "А" СБУ.

В августе 2023 года Облаку присвоили воинское звание бригадного генерала, а в июне 2024 года - генерал-майора.

С 5 января 2026 по 17 июля 2026 Хмара временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины, заменив на этом посту Василия Малюка.

Военный награжден орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" III степени и "Крестом боевых заслуг".

16 июля президент Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны и заявил, что после завершения необходимых юридических процедур обратится в Верховную Раду по поддержке его кандидатуры на этот пост.

Предыдущий министр обороны Михаил Федоров подтвердил, что уходит с должности, опубликовав итоги работы своей команды – чего они успели и не успели.

Отметим, что глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассматривался главным кандидатом на должность министра обороны вместо Михаила Федорова.