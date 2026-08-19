Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони

Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. Рішення підтримали 312 депутатів.

Як інформує Delo.ua, про це йдеться в офіційному повідомленні Верховної Ради.

Перед цим Кабмін звільнив Хмару з посади виконувача обов’язків міністра оборони України.

Під час засідання він повідомив, що вже звільнився з військової служби. За законом України, посаду міністра оборони може обіймати лише цивільна особа.

Новопризначений міністр оборони додав, що його ключовими цілями на посаді будуть фронт, розвиток війська та посилення обороноздатності країни.

Нагадаємо, 19 серпня комітет Верховної Ради з питань оборони одноголосно (15 голосів) підтримав призначення Євгенія Хмари міністром оборони України.

Що відомо про нового міністра оборони

Євгеній Хмара — генерал-майор СБУ, кадровий спецпризначенець. З 2011 року він проходив службу в Центрі спеціальних операцій "А" СБУ, а у 2023-му став його керівником.

На його рахунку — участь у боях на Київщині та Донеччині, а також безпосереднє керівництво операцією зі звільнення острова Зміїний. Крім того, Хмара залучався до проведення операції "Павутина" та організації атак безпілотників по військових цілях на території РФ.

У квітні 2023 року Президент призначив Хмару начальником Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Після реорганізації підрозділ отримав назву Центр спеціальних операцій "А" СБУ.

У серпні 2023 року Хмарі присвоїли військове звання бригадного генерала, а в червні 2024 року — генерал-майора.

З 5 січня 2026-го по 17 липня 2026 року Хмара тимчасово виконував обов'язки голови Служби безпеки України, замінивши на цій посаді Василя Малюка.

Військовий нагороджений орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" III ступеня та "Хрестом бойових заслуг".

16 липня президент Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони та заявив, що після завершення необхідних юридичних процедур звернеться до Верховної Ради щодо підтримки його кандидатури на цю посаду.

Попередній міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади, опублікувавши підсумки роботи своєї команди — чого вони встигли і не встигли.

Зазначимо, очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розглядався головним кандидатом на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова.