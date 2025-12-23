США будут платить $3 тыс. мигрантам, которые добровольно покинут страну до конца года

Администрация Белого дома приняла решение увеличить до $3 тысяч вознаграждение для нелегальных мигрантов, добровольно покинувших США до конца этого года

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили на сайте Министерства внутренней безопасности США.

По словам министерши внутренней безопасности США Кристи Ноем, с начала 2025 года уже 1,9 миллиона иностранцев, нелегально находившихся в стране, уже добровольно вернулись на родину, а 10 тысяч воспользовались приложением CBP Home, в котором можно получить финансовое вознаграждение.

Кроме $3 тыс. нелегалы, которые зарегистрируются на самодепортацию через CBP Home APP, бесплатно получат билет на рейс к родине.

"Во время рождественского сезона налогоплательщик США щедро утроит стимул добровольно уехать для тех, кто в этой стране незаконно, предлагая бонус на выезд в размере 3000 долларов, но только до конца года", – заявила Ноем.

В то же время, она добавила: если нелегальные мигранты не воспользуются предложением, их "найдут, арестуют, и они никогда не вернутся".

Напомним, Кристи Ноем также поручила Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановить программу Diversity Visa (DV1), более известную как "грин-карт". Это решение ставит под вопрос будущее тысяч потенциальных иммигрантов.

Программа "самодепортации"

Президент США Дональд Трамп запустил "программу самодепортации" для мигрантов, состоящих в стране незаконно. За самодепортацию платили по 1000 долларов.

По его словам, администрация Белого дома сосредоточена на том, чтобы очистить страну от "преступников и убийц".

В настоящее время администрация Белого дома приняла решение о прекращении легального статуса для более 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, находящихся в США по программам условно-досрочного увольнения, введенным во времена Джо Байдена.

Недавно Трамп подписал закон, еще больше усиливающий ограничения на въезд иностранцев в Соединенные Штаты.