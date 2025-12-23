США платитимуть $3 тис. мігрантам, які добровільно залишать країну до кінця року

Адміністрація Білого дому ухвалила рішення збільшити до $3 тисяч винагороду для нелегальних мігрантів, які добровільно покинуть США до кінця цього року

Як пише Delo.ua, про це повідомили на сайті Міністерства внутрішньої безпеки США.

За словами міністерки внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, з початку 2025 року вже 1,9 мільйона іноземців, які нелегально перебували в країні, вже добровільно повернулися на батьківщину, а 10 тисяч скористалися застосунком CBP Home, в якому можна отримати фінансову винагороду.

Окрім $3 тис. нелегали, які зареєструються на самодепортацію через застосунок CBP Home APP, безкоштовно отримають квиток на рейс до батьківщини.

"Під час різдвяного сезону платник податків США щедро потроїть стимул добровільно виїхати для тих, хто в цій країні незаконно, пропонуючи бонус на виїзд у розмірі 3000 доларів, але лише до кінця року", – заявила Ноем.

Водночас вона додала: якщо нелегальні мігранти не скористаються пропозицією, їх "знайдуть, заарештують, і вони ніколи не повернуться".

Нагадаємо, Крісті Ноем також доручила Службі громадянства та імміграції США (USCIS) призупинити програму Diversity Visa (DV1), більш відомої як "грін-карт". Це рішення ставить під питання майбутнє тисяч потенційних іммігрантів.

Програма "самодепортації"

Президент США Дональд Трамп запустив "програму самодепортації" для мігрантів, які перебувають у країні незаконно. За самодепортацію платили по 1000 доларів.

За його словами, адміністрація Білого дому зосереджена на тому, щоб очистити країну від "злочинців та вбивць".

Наразі адміністрація Білого дому ухвалила рішення про припинення легального статусу для понад 500 000 мігрантів із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, які перебувають у США за програмами умовно-дострокового звільнення, запровадженими за часів Джо Байдена.

Нещодавно Трамп підписав закон, який ще більше посилює обмеження на в'їзд іноземців до Сполучених Штатів.