США рассматривают возможность признания контроля России над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения — Вloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания контроля России над украинским Крымом как элемента потенциального мирного соглашения с Москвой, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.

Об этом пишет Вloomberg.

Этот вопрос стал частью более широкой инициативы Вашингтона по достижению прекращения огня между Россией и Украиной.

В то же время, окончательное решение еще не принято. По данным источников, обсуждения продолжаются, а Белый дом и Государственный департамент воздерживаются от публичных комментариев.

Отмечается, что эта вероятная уступка могла бы стать значительным достижением для Кремля, которое с 2014 года настаивает на международном признании Крыма как российской территории.

Однако такой шаг может подорвать международное право, запрещающее насильственный захват территорий. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не согласится ни на какие территориальные уступки.

На прошлой неделе США представили партнерам предложения по прекращению боевых действий в ходе переговоров в Париже. По данным источников, речь идет о фактической заморозке линии фронта, содержании Россией части украинских территорий, а также отложении евроатлантических стремлений Киева.

Зеленский раскритиковал представителя США Стива Виткоффа за якобы принятие российской повестки дня.

"Представитель Трампа не имеет мандата обсуждать украинские территории. Эти земли принадлежат украинскому народу", — подчеркнул глава государства.

Россия же требует, чтобы в рамках любого соглашения был признан контроль над Крымом и значительными частями Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Отмечается, что союзники намерены продлить консультации на следующей неделе в Лондоне. Впрочем, перспектива отмены санкций против России пока и удерживает оккупированные территории, остается противоречивой среди европейских партнеров Украины.

Кроме того, Трамп заявил, что США прекратят участие в переговорах, если одна из сторон конфликта в Украине будет осложнять процесс прекращения войны.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм по миру в Украине.