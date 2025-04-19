США розглядають можливість визнання контролю Росії над Кримом у межах ширшої мирної угоди — Вloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість визнання контролю Росії над українським Кримом як елемент потенційної мирної угоди з Москвою, повідомили джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Про це пише Вloomberg.

Це питання стало частиною ширшої ініціативи Вашингтона щодо досягнення припинення вогню між Росією та Україною.

Водночас остаточне рішення ще не ухвалене. За даними джерел, обговорення тривають, а Білий дім та Державний департамент утримуються від публічних коментарів.

Зазначається, що ця ймовірна поступка могла б стати значним здобутком для Кремля, який з 2014 року наполягає на міжнародному визнанні Криму як російської території.

Однак такий крок може підірвати міжнародне право, що забороняє насильницьке захоплення територій. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не погодиться на жодні територіальні поступки.

Минулого тижня США представили партнерам пропозиції щодо припинення бойових дій під час переговорів у Парижі. За даними джерел, йдеться про фактичне заморожування лінії фронту, утримання Росією частини українських територій, а також відкладення євроатлантичних прагнень Києва.

Зеленський розкритикував представника США Стіва Віткоффа за нібито прийняття російського порядку денного.

"Представник Трампа не має мандату обговорювати українські території. Ці землі належать українському народу", — наголосив глава держави.

Росія ж вимагає, щоб у межах будь-якої угоди було визнано її контроль над Кримом і значними частинами Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

Зазначається, що союзники мають намір продовжити консультації наступного тижня в Лондоні. Утім, перспектива скасування санкцій проти Росії, поки та утримує окуповані території, залишається суперечливою серед європейських партнерів України.

Окрім цього, Трамп заявив, що США припинять участь у перемовинах, якщо одна зі сторін конфлікту в Україні ускладнюватиме процес припинення війни.

Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив оптимізм щодо миру в Україні.