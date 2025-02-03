Стало известно, когда Украина начнет экспорт первого кубометра биометана в ЕС

Агрохолдинг "Галс Агро", владелец биометанового завода годовой мощностью 3 млн куб м в Черниговской области, планирует осуществить первую поставку этого газа в Европу в конце февраля.

Об этом сообщил руководитель направления ВИЭ агрохолдинга "Галс Агро" Олег Рябов, пишет "Интерфакс-Украина".

Бюрократические препятствия

"Делать прогнозы можно. Думаю, к концу февраля будет первая транзакция, может, вторая-третья декада месяца", – заявил Рябов.

По его словам, компания ведет переговоры с европейцами, но пока не подписывала контракты, потому что не может гарантировать конкретные объемы и дать поставки из-за ряда нерешенных бюрократических вопросов.

Рябов отметил, что ни Украина, ни Западная Европа пока не готовы к физическому оформлению экспорта биометана.

"На высшем уровне – да, все за, никто не против, но потом определенные проблемы возникают одна за другой", – уточнил он, добавив, что есть вопросы со стороны энергетической таможни, которая пытается "подстраховаться, что ни один куб природного газа не получится за границу под видом биометана", а также ряд процедурных вопросов по взаимоотношениям между операторами газораспределительных сетей, газотранспортной системы и подземных хранилищ газа.

Рябов не стал разглашать уровень цены, по которой компания собирается экспортировать биометан, отметив, что вопрос цены еще обсуждается.

По его информации, "Галс Агро" закачала в ПХГ уже примерно 400-450 тыс. куб. м биометана, учитывая среднюю месячную мощность завода в 200-240 тыс. куб. м.

По его мнению, не стоит слишком акцентировать на объемах партий биометана, ведь речь идет о тестовой транзакции, но главное – проторить этот путь.

"То же биометан. Это развитие общин, это инфраструктура, это энергетика, это агробизнес. Это уже четыре министерства. Никого нет, кто был бы против, но нет и одного, кто был бы за и имел бы полномочия этим процессом управлять. Эффекта синергии и ощущения совместного движения вперед нет", – констатировал Рябов.

В Украине растет производство биометана

Заметим, украинские производители уже закачали в подземные хранилища газа первый миллион кубометров биометана.

По состоянию на январь 2025 года в Украине успешно функционируют три биометановых завода, которые играют важную роль в развитии возобновляемой энергетики страны. Ожидается, что в течение года к ним присоединятся еще четыре новых предприятия.

Как сообщалось, группа компаний Vitagro с начала октября закачивает биометан в украинские ПХГ – около 6 тыс. куб м/сут. Компания планировала еще в ноябре начать экспорт биометана в Европу.

Позже биометан в сеть стал отдавать. завод агрохолдинга "Галс-Агро" в Черниговской области годовой мощностью 3 млн. куб. м и предприятие Международной компании в сфере пищевых и агротехнологий МХП — "Ориль-Лидер" в Днепропетровской области, которые уже закачивают биометан в ПХГ.

Напомним, еще в конце марта Верховная Рада приняла закон, разблокирующий экспорт биометана. Однако в сентябре Министерство финансов своим приказом окончательно урегулировало все процедуры таможенного оформления биометана, что фактически позволяет производителям начать его экспорт.

Добавим, что биометан имеет широкий спектр применения: замещение природного газа, производство тепла и электричества, использование в качестве топлива для транспорта, сырья для химической промышленности, что способствует диверсификации источников энергии и переходу на чистые источники, а также привлекает инвестиции.

Больше о проблемах, с которыми сталкивается отрасль биоэнергетики и "бесплатное" для биогазовиков электричество — читайте в материале " Биоэнергетика в Украине "пробуксовывает": развитие отрасли остановило госрегулирование ".