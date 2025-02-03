Стало відомо, коли Україна розпочне експорт першого кубометра біометану до ЄС

Агрохолдинг "Галс Агро", власник біометанового заводу річною потужністю 3 млн куб м в Чернігівській області, планує здійснити першу поставку цього газу в Європу наприкінці лютого.

Про це повідомив керівник напрямку ВДЕ агрохолдингу "Галс Агро"Олег Рябов, пише "Інтерфакс-Україна".

Бюрократичні перешкоди

"Робити прогнози можна. Думаю, під кінець лютого буде перша транзакція, може, друга-третя декада місяця", – заявив Рябов.

За його словами, компанія веде перемовини з європейцями, але поки не підписувала контракти, бо не може гарантувати конкретні обсяги й дати поставки через низку невирішених бюрократичних питань.

Рябов зауважив, що ні Україна, ні Західна Європа поки не готові до фізичного оформлення експорту біометану.

"На вищому рівні – так, всі за, ніхто не проти, але потім певні проблеми виникають одна за одною", – уточнив він, додавши, що є питання з боку енергетичної митниці, яка намагається "підстрахуватися, що жоден куб природного газу не вийде за кордон під виглядом біометану", а також низка процедурних питань щодо взаємовідносин між операторами газорозподільних мереж, газотранспортної системи та підземних сховищ газу.

Рябов не став розголошувати рівень ціни, за якою компанія збирається експортувати біометан, зазначивши, що питання ціни ще обговорюється.

За його інформацією, "Галс Агро" закачала в ПСГ вже приблизно 400-450 тис. куб. м біометану, враховуючи середню місячну потужність заводу в 200-240 тис. куб. м.

На його думку, не варто надто акцентувати на обсягах партій біометану, адже йдеться про тестову транзакцію, але головне – проторувати цей шлях.

"То й же біометан. Це розвиток громад, це інфраструктура, це енергетика, це агробізнес. Це вже чотири міністерства.Нікого немає, хто був би проти, але немає й одного, хто був би за і мав би повноваження цим процесом керувати. Ефекту синергії й відчуття спільного руху вперед немає", – констатував Рябов.

В Україні зростає виробництво біометану

Зауважимо, українські виробники вже закачали до підземних сховищ газу перший мільйон кубометрів біометану.

Станом на січень 2025 року в Україні успішно функціонують три біометанові заводи, які відіграють важливу роль у розвитку відновлюваної енергетики країни. Очікується, що протягом року до них долучаться ще чотири нові підприємства.

Як повідомлялося, група компаній Vitagro з початку жовтня закачує біометан до українських ПСГ – близько 6 тис. куб м на добу. Компанія планувала ще у листопаді розпочати експорт біометану до Європи.

Пізніше біометан у мережу став віддавати завод агрохолдингу "Галс-Агро" в Чернігівській області річною потужністю 3 млн куб. м та підприємство Міжнародної компанії в сфері харчових та агротехнологій МХП – "Оріль-Лідер" у Дніпропетровській області, які вже закачують біометан в ПСГ.

Нагадаємо, ще в кінці березня Верховна Рада прийняла закон, який розблоковує експорт біометану. Однак лиш у вересні Міністерство фінансів своїм наказом остаточно врегулювало всі процедури митного оформлення біометану, що фактично дозволяє виробникам почати його експорт.

Додамо, що біометан має широкий спектр застосування: заміщення природного газу, виробництво тепла та електрики, використання як палива для транспорту, сировини для хімічної промисловості, що сприяє диверсифікації джерел енергії та переходу на чисті джерела, а також приваблює інвестиції.

Більше про проблеми, з якими стикається галузь біоенергетики і "безкоштовну" для біогазовиків електрику - читайте в матеріалі "Біоенергетика в Україні "пробуксовує": розвиток галузі зупинило держрегулювання".