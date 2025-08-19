Суд снял арест с трех заводов, связанных с Игорем Коломойским

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично отменила арест активов, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским. Речь идет о корпоративных правах трех крупных предприятий – Запорожского и Никопольского заводов ферросплавов и Покровского ГОКа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Transparency International.

Суд снял арест с активов Коломойского

Отмечается, что 18 августа 2025 года АП ВАКС частично удовлетворила ходатайство представителей АО "Запорожский завод ферросплавов", АО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Покровский ГОК" и Игоря Коломойского об отмене ареста имущества.

Коллегия судей отменила постановление от 14 и 16 июля 2025 года, которым был наложен арест. В то же время арест снят с имущества, но части корпоративных прав остаются под арестом.

Речь идет о:

10,29% корпоративных прав АО "Запорожский завод ферросплавов" - 24,45 млн акций. И 10,29% собственности имущества предприятия;

24,75% корпоративных прав АО "Никопольский завод ферросплавов" - 384,6 млн акций. И 24,75% собственности имущества;

24,28% корпоративных прав АО "Покровский ГОК" - 178,7 млн акций.

Почему наложили арест

Арест был наложен для предстоящей конфискации в рамках дела против Коломойского. Прокурор утверждал, что согласно реестру эти частицы опосредованно принадлежат ему.

Представители Запорожского и Никопольского завода настаивали, что на момент ареста Коломойский уже не числился среди бенефициаров, а об изменениях в структуре собственности стало известно 15 июля. Представители АО "Покровский ГОК" отметили, что это предприятие не является участником уголовного производства.

Дела Коломойского

Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуального руководства Офиса генерального прокурора сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

2 сентября 2023 Шевченковский райсуд отправил Коломойского под стражу с возможностью выйти под залог, чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве, где он сейчас и находится.

В рамках этого дела Коломойскому инкриминируют мошенничество и легализацию в 2013-2020 гг. 570 миллионов гривен путем их выведения за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных денег в кассу ПриватБанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка действительно зачислялись на личный счет Коломойского.