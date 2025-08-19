Суд зняв арешт з трьох заводів, пов’язаних із Ігорем Коломойським

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково скасувала арешт активів, пов’язаних із бізнесменом Ігорем Коломойським. Йдеться про корпоративні права трьох великих підприємств – Запорізького та Нікопольського заводів феросплавів і Покровського ГЗК.

Суд зняв арешт із активів Коломойського

Зазначається, що 18 серпня 2025 року АП ВАКС частково задовольнила клопотання представників АТ "Запорізький завод феросплавів", АТ "Нікопольський завод феросплавів", АТ "Покровський ГЗК", та Ігоря Коломойського про скасування арешту майна.

Колегія суддів скасувала ухвалу від 14 та 16 липня 2025 року, якими було накладено арешт. Водночас арешт знято із майна, але частки корпоративних прав залишаються під арештом.

Йдеться про:

10,29% корпоративних прав АТ "Запорізький завод феросплавів" — 24,45 млн акцій. Та 10,29% власності майна підприємства;

24,75% корпоративних прав АТ "Нікопольський завод феросплавів" — 384,6 млн акцій. Та 24,75% власності майна;

24,28% корпоративних прав АТ "Покровський ГЗК" — 178,7 млн акцій.

Чому наклали арешт

Арешт був накладений для можливої майбутньої конфіскації у межах справи проти Коломойського. Прокурор стверджував, що відповідно до реєстру ці частки опосередковано належать йому.

Натомість представники Запорізького та Нікопольського заводу наполягали, що на момент арешту Коломойський уже не значився серед бенефіціарів, а про зміни у структурі власності стало відомо 15 липня. Представники АТ "Покровський ГЗК" зазначили, що це підприємство не є учасником кримінального провадження.

Справи Коломойського

Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомили Коломойському про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

2 вересня 2023 року Шевченківський райсуд відправив Коломойського під варту з можливістю вийти під заставу, чого бізнесмен робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві, де він наразі і перебуває.

В рамках цієї справи Коломойському інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 мільйонів гривень шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Окрім цього, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 мільярда гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку, співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку у дійсності зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.