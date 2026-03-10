Тактический просчет: США в свое время отклонили предложение Украины по защите от "шахедов"

В августе 2025 года Соединенные Штаты Америки отказались от дронового соглашения с Украиной, однако украинцы заранее предупреждали Белый дом об опасности иранских дронов. Теперь в администрации президента США это называют просчетом, а Белый дом просит помощи.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Axios.

Издание сообщило, что на закрытой встрече в Белом доме 18 августа Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу беспилотники-перехватчики как способ укрепить связи между странами и, по словам источника, выразить благодарность за поддержку США.

Украинцы представили презентацию в PowerPoint, на которой была показана карта Ближнего Востока и содержалось пророческое предупреждение: "Иран совершенствует конструкцию своего беспилотника "Шахед", предназначенного для односторонней атаки", отметил источник.

В презентации прозвучала идея создания "центров боевых действий с использованием беспилотников" в Турции, Иордании и странах Персидского залива, где расположены американские базы, для противодействия угрозе со стороны Ирана и его союзников.

"На той встрече в августе Трамп попросил свою команду поработать над этим, но они ничего не сделали", – сказал украинский чиновник в комментарии изданию.

Один из чиновников в США также подтвердил, что команда Зеленского показала презентацию администрации Белого дома, и высказал предположение, что некоторые американские чиновники считают украинского лидера злоупотребляющим самопиаром и недостаточно авторитетным.

"Мы предположили, что это просто Зеленский в своем привычном стиле. Кто-то решил не покупать", – сказал чиновник.

Администрация Трампа отвергла заявления украинцев, но на прошлой неделе изменила свою позицию из-за неожиданных ударов беспилотников со стороны Ирана. "Шахеды" связывают с гибелью семи американских военнослужащих, а их перехват обходится США и их союзникам в регионе в миллионы долларов.

"Если мы и допустили тактическую ошибку или просчет, предшествовавший этой [войне в Иране], то это именно она", - признал американский чиновник.

Напомним, 5 марта Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки обратились в Украину с запросом о поддержке в противодействии атакам "шахедов" в регионе Ближнего Востока.