Тактичний прорахунок: США свого часу відхилили пропозицію України щодо захисту від "шахедів"

У серпні 2025 року Сполучені Штати Америки відмовилися від дронової угоди з Україною, проте українці заздалегідь попереджали Білий дім про небезпеку іранських дронів. Тепер в адміністрації президента США це називають прорахунком, а Білий дім просить про допомогу.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у матеріалі Axios.

Видання повідомило, що на на закритій зустрічі у Білому домі 18 серпня Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу безпілотники-перехоплювачі як спосіб зміцнити зв'язки між країнами та, за словами джерела, висловити подяку за підтримку США.

Українці представили презентацію у PowerPoint, на якій було показано карту Близького Сходу та містилося пророче попередження: "Іран удосконалює конструкцію свого безпілотника "шахед", призначеного для односторонньої атаки", зазначило джерело.

У презентації прозвучала ідея створення "центрів бойових дій з використанням безпілотників" у Туреччині, Йорданії та країнах Перської затоки, де розташовані американські бази, для протидії загрозі з боку Ірану та його союзників.

"На тій зустрічі в серпні Трамп попросив свою команду попрацювати над цим, але вони нічого не зробили", – сказав український посадовець у коментарі виданню.

Один з посадовців у США також підтвердив, що команда Зеленського показала презентацію адміністрації Білого дому, і висловив припущення, що деякі американські чиновники вважають українського лідера таким, що зловживає самопіаром.

"Ми припустили, що це просто Зеленський у своєму звичному стилі. Хтось вирішив не купувати", – сказав посадовець.

Адміністрація Трампа відкинула заяви українців, але минулого тижня змінила свою позицію через несподівані удари безпілотників з боку Ірану. "Шахеди" пов'язують із загибеллю семи американських військовослужбовців, а їхнє перехоплення обходиться США та їхнім союзникам у регіоні в мільйони доларів.

"Якщо ми й припустилися тактичної помилки або прорахунку, то це саме вона", – визнав американський посадовець.

Нагадаємо, 5 березня Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки звернулися до України із запитом про підтримку у протидії атакам " шахедів" у регіоні Близького Сходу.