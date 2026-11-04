Точка в деле: Коломойский и Боголюбов должны выплатить ПриватБанку $3 млрд

Верховный суд Великобритании отказал бывшим владельцам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в разрешении обжаловать решение о взыскании с них свыше $3 млрд в пользу финучреждения.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Верховный суд Британии окончательно отказал бывшим акционерам в разрешении на обжалование предыдущих решений. Это означает завершение любых судебных процедур по пересмотру дела.

По этому решению суда Коломойский и Боголюбов должны уплатить банку более 3 млрд. долларов США: это возмещение убытков, проценты и судебные издержки.

"Мы приветствуем оперативное решение Верховного суда и продолжаем работу по принудительному исполнению судебного решения", - отметили в финучреждении.

В июле 2025 года Высокий суд Британии установил, что Коломойский и Боголюбов совершили масштабное мошенничество против ПриватБанка.

Эксвладельцы пытались оспорить это решение, утверждая, что якобы вернули банку часть незаконно присвоенных средств, однако в мае 2026 года Апелляционный суд полностью отклонил их апелляции.

ПриватБанк приступил к принудительному исполнению решения Высокого суда Англии после того, как бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не оплатили более 3 миллиардов долларов США в установленный срок еще в прошлом году.

О национализации банка

18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в ПриватБанке владельцев и связанных с ними лиц.

Отметим, что в апреле 2019 года Окружной административный суд города Киева, который ликвидирован, принял решение в пользу Игоря Коломойского, признав национализацию ПриватБанка незаконной. При этом суд проигнорировал прямой запрет на лишение государства права собственности на акции банка.

После продолжительного апелляционного разбирательства в ноябре 2023 года Шестой апелляционный административный суд принял решение в пользу ПриватБанка: отменил незаконное постановление об удовлетворении иска Коломойского и закрыл производство по делу.

А 26 ноября 2024 Кассационный хозяйственный суд окончательно подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.

27 ноября 2023 года Хозяйственный суд города Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого эксвладельца банка – Геннадия Боголюбова.