Крапка у справі: Коломойський та Боголюбов мають виплатити ПриватБанку $3 млрд

Верховний суд Великої Британії відмовив колишнім власникам ПриватБанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову в дозволі оскаржити рішення про стягнення з них понад $3 млрд на користь фінустанови.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужби ПриватБанку.

Верховний суд Британії остаточно відмовив колишнім акціонерам у дозволі на оскарження попередніх рішень. Це означає завершення будь-яких судових процедур щодо перегляду справи.

За цим рішенням суду Коломойський та Боголюбов мають сплатити банку понад 3 млрд доларів США: це відшкодування збитків, проценти та судові витрати.

"Ми вітаємо оперативне рішення Верховного суду та продовжуємо роботу з примусового виконання судового рішення", - зазначили у фінустанові.

У липні 2025 року Високий суд Британії встановив, що Коломойський і Боголюбов вчинили масштабне шахрайство проти ПриватБанку.

Ексвласники намагалися оскаржити це рішення, стверджуючи, що нібито повернули банку частину незаконно привласнених коштів, проте в травні 2026 року Апеляційний суд повністю відхилив їхні апеляції.

ПриватБанк почав примусове виконання рішення Високого суду Англії після того, як колишні власники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов не сплатили понад 3 мільярди доларів США у встановлений термін ще минулого року.

Про націоналізацію банку

18 грудня 2016 року Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. Пізніше було запущено процедуру bail-in — примусову конвертацію в капітал грошей на рахунках у ПриватБанку власників та пов'язаних з ними осіб.

Зауважимо, що у квітні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, який наразі ліквідовано, ухвалив рішення на користь Ігоря Коломойського, визнавши націоналізацію ПриватБанку незаконною. При цьому суд проігнорував пряму заборону щодо позбавлення держави права власності на акції банку.

Після тривалого апеляційного розгляду у листопаді 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення на користь ПриватБанку: скасував незаконне постанову про задоволення позову Коломойського та закрив провадження у справі.

А 26 листопада 2024 року Касаційний господарський суд остаточно підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку - Геннадія Боголюбова.