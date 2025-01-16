ТопФинанс 2025. Начато голосование за лучшие банки и страховые компании Украины

Журнал “Топ-100. Рейтинги крупнейших” и ведущий деловой портал Delo.ua объявляют о старте ежегодного рейтинга финансовых учреждений Украины “ТопФинанс”. Голосование за лучшие банки и страховые компании начато!

Рейтинг банков, страховых компаний и небанковских финансовых учреждений – ежегодное ожидаемое событие в финансовом секторе страны.

Редакция представляет лучшие финучреждения в разных номинациях, представляющих отдельные направления финансовых услуг для бизнеса и населения.

Совместно с вами мы определим лучшие банки и страховые компании в таких сегментах как обслуживание крупного бизнеса, кредитование МСБ, сервис для ФЛП, депозиты физлиц, кредиты населению и бизнесу, моторные виды страхования, страхование имущества, страхование здоровья и жизни!

Мы будем выбирать лидеров финансового сектора в два этапа:

На первом этапе по итогам онлайн-голосования аудитории Delo.ua будет определен short-list из 10 банков и СК в каждой из представленных номинаций.

На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования будет оценивать попавшие в short-list номинаций финучреждения. Оценки экспертного жюри определят ТОП-5 лучших игроков в каждом сегменте рынка – эти финучреждения и станут победителями, получив звание "Лидер банковского рынка" и "Лидер страхового рынка" по версии журнала "Топ-100. Рейтинги крупнейших" и Delo.ua!

Проголосовать за банк

Проголосовать за страховую компанию

Онлайн-голосование продлится до 10 февраля 2025 года. Победители рейтинга будут объявлены 26 февраля 2025 года на специальной церемонии награждения.

Победители рейтинга "ТопФинанс 2025" будут определяться в номинациях:

Банки

Банк года для МСБ

Банк года для крупного бизнеса

Банк года в агро

Эко-банк года

Лидер кредитования бизнеса

Лидер карточного рынка

Лучший банк для сбережений

Лидер потребительского кредитования

Лучший банк для ФЛП

Лучший региональный банк

Лучший клиентский сервис

Страховые компании

Автостраховщик года в Каско

Автостраховщик года по Автогражданке

Лидер медицинского страхования

Лидер по страхованию военных рисков

Страховщик года в страховании жизни

Лучший клиентский сервис и урегулирование ущерба

Лучший корпоративный страховой партнер

Лидер динамичного развития

Голосуйте за страховые компании и банки, с которыми работаете и которым доверяете! Дайте финучреждениям шанс подтвердить свои лидерские позиции!

Напомним, что в прошлом году в рейтинге "ТопФинанс" лучшими государственными банками стали Ощадбанк, Укрэксимбанк, Сенс Банк, Приватбанк, Укргазбанк. Среди банков с иностранным капиталом были отмечены Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк, Идея Банк, Правэкс Банк, а среди частных украинских банков – ПУМБ, Универсал Банк, "Пивденный", "Кредит Днепр", Таскомбанк, izibank.

Среди платежных систем и МФО отмечены Nova Pay и MyCredit. В свою очередь, лучшими на страховом рынке признана группа ТАС, компании ARX, "Арсенал Страхование", ИНГО, "Экспресс Страхование", ВУСО, "Универсальная", "Оранта", "ПЗУ Украина" и "МетЛайф".