ТопФінанс 2025. Розпочато голосування за найкращі банки та страхові компанії України

Журнал “Топ-100. Рейтинги найбільших” та провідний діловий портал Delo.ua оголошують про старт щорічного рейтингу фінансових установ України “ТопФінанс”. Голосування за найкращі банки та страхові компанії розпочато!

Рейтинг банків, страхових компаній та небанківських фінансових установ - щорічна очікувана подія у фінансовому секторі країни.

Редакція представляє найкращі фінустанови у різних номінаціях, що репрезентують окремі напрями фінансових послуг для бізнесу та населення.

Спільно з вами ми визначимо найкращі банки та страхові компанії у таких сегментах як обслуговування великого бізнесу, кредитування МСБ, сервіс для ФОП, депозити фізосіб, кредити населенню та бізнесу, моторні види страхування, страхування майна, страхування здоров’я та життя тощо!

Ми обиратимемо лідерів фінансового сектору у два етапи:

На першому етапі за підсумками онлайн-голосування аудиторії Delo.ua буде визначено short-list з 10 банків та СК у кожній з представлених номінацій.

На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме фінустанови, що потрапили у short-list номінацій. Оцінки експертного журі визначать ТОП-5 найкращих гравців у кожному сегменті ринку - ці фінустанови й стануть переможцями, отримавши звання "Лідер банківського ринку" та “Лідер страхового ринку” за версією журналу "Топ-100. Рейтинги найбільших" та Delo.ua!

Проголосувати за банк

Проголосувати за страхову компанію

Онлайн-голосування триватиме до 10 лютого 2025 року. Переможців рейтингу буде оголошено 26 лютого 2025 року на спеціальній церемонії нагородження.

Переможці рейтингу “ТопФінанс 2025” визначатимуться у номінаціях:

Банки

Банк року для МСБ

Банк року для великого бізнесу

Банк року у агро

Еко-банк року

Лідер кредитування бізнесу

Лідер карткового ринку

Найкращий банк для заощаджень

Лідер споживчого кредитування

Найкращий банк для ФОП

Найкращий регіональний банк

Найкращий клієнтський сервіс

Страхові компанії

Автостраховик року в Каско

Автостраховик року з Автоцивілки

Лідер медичного страхування

Лідер зі страхування воєнних ризиків

Страховик року у страхуванні життя

Найкращий клієнтський сервіс та врегулювання збитків

Найкращий корпоративний страховий партнер

Лідер динамічного розвитку

Голосуйте за страхові компанії та банки, з якими працюєте та до яких маєте довіру! Дайте фінустановам шанс підтвердити свої лідерські позиції!

Нагадаємо, що минулого року в рейтингу "ТопФінанс" найкращими державними банками стали Ощадбанк, Укрексімбанк, Сенс Банк, Приватбанк, Укргазбанк. Серед банків з іноземним капіталом було відзначено Креді Агріколь Банк, ОТП Банк, Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Кредобанк, Ідея Банк, Правекс Банк, а серед приватних українських банків - ПУМБ, Універсал Банк, "Південний", "Кредит Дніпро", Таскомбанк, izibank.

Серед платіжних систем та МФО відзначено Nova Pay та MyCredit. В свою чергу, найкращими на страховому ринку визнано групу ТАС, компанії ARX, "Арсенал Страхування", ІНГО, "Експрес Страхування", ВУСО, "Універсальна", "Оранта", "ПЗУ Україна" та "МетЛайф".