- Тип
- ТопФінанс 2024 ТопФінанс 2024
- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Український рейтинговий журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та діловий портал Delo.ua відзначили лідерів банківського та страхового ринків, а також найбільш популярні МФО та платіжні системи.
Переможців визначали читачі Delo.ua онлайн-голосуванням та експертне журі у два етапи. На церемонії нагородження відзначили 37 лідерів фінансового ринку в 17 номінаціях.
Провела церемонію нагородження ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини» Оксана Гутцайт.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Визначення лідерів банківського ринку відбувалося у два етапи. Спочатку за підсумками онлайн-голосування визначили топ-10 банків у кожній з восьми номінацій. На другому етапі експертне журі визначило топ-5 найкращих банків у кожному сегменті ринку:
- Банк з найкращими умовами для депозитів
- Банк з найкращими умовами споживчого кредитування
- Банк з найкращими картковими продуктами
- Банк з найкращими умовами для МСБ та корпоративного сектору
- Найкращий онлайн-банкінг
- Банк з найкращими умовами для аграріїв
- Банк з найкращими умовами для обслуговування IT
- Ефективна робота з NPL (спецномінація)
Найкращими державними банками стали: Ощадбанк, Укрексімбанк, Sense Банк, ПриватБанк, Укргазбанк.
Серед банків з іноземним капіталом відзначили нагородами: Креді Агріколь Банк, ОТП-Банк, Райффайзен Банк, Ukrsibbank, Кредобанк, ІдеяБанк, Універсал Банк, Правекс.
Лідерами галузі серед банків з українським капіталом стали: ПУМБ, Південний, Банк Кредит Дніпро, Таскомбанк, IZI-bank.
Ознайомитися з переможцями кожної номінації можна на сайті Delo.ua.
Серед лідерів платіжних систем та МФО відзначили Nova-Pay та MyCredit. Результати на Delo.ua.
Лідерів страхового сектору визначили у номінаціях:
- Страховик року з «автоцивілки»
- Страхування воєнних ризиків
- Лідер медичного страхування
- Найкращий клієнтський сервіс та врегулювання збитків
- Автостраховик року в КАСКО
- Страховик року в агро
- Найкращий корпоративний страховий партнер
- Страховик року у страхуванні життя
Найкращими представниками страхового сектору стали: Страхова група «ТАС», а також страхові компанії ARX, «Арсенал Страхування», ІНГО, «Експрес Страхування», ВУСО, UNIVERSALNA, «Оранта», «ПЗУ Україна» та ПрАТ “МетЛайф».
Переможці кожної номінації опубліковані на Delo.ua.
Церемонія нагородження переможців відбулася у ресторані Veranda on the river. Завершив офіційну частину виступ легендарної української оперної співачки Олени Гребенюк.
Організатори, діловий журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та онлайн-портал Delo.ua, дякують партнерам заходу: гостинному партнеру — ресторану Veranda on the river, головному інформаційному партнеру — телеканалу ICTV 2, винному партнеру Maison Castel.
А також медіапартнерам: телеканалам ICTV, «Київ», «Апостроф ТВ», «Ми –– Україна», «Ми –– Україна+», онлайн-медіа «Главком», «Ділова столиця», UA News, 44.ua, Postfactum, «Перший бізнесовий», TrueUA.