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Топливное предприятие во Львовской области уклонилось от уплаты более 30 млн налогов: что известно
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области разоблачили руководителя общества, который уклонялся от налогов на 30,6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Основным видом деятельности компании есть оптовая торговля в топливной промышленности.
Ход следствия
Следствием установлено, что директор компании не учитывал налог на прибыль при осуществлении хозяйственных сделок.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили полное возмещение обществом вреда, нанесенного государственному бюджету.
Досудебное расследование по уклонению от уплаты налогов проводили детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области. Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры.
О коррупционных сделках
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