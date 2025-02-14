Топливное предприятие во Львовской области уклонилось от уплаты более 30 млн налогов: что известно

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области разоблачили руководителя общества, который уклонялся от налогов на 30,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Основным видом деятельности компании есть оптовая торговля в топливной промышленности.

Ход следствия

Следствием установлено, что директор компании не учитывал налог на прибыль при осуществлении хозяйственных сделок.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили полное возмещение обществом вреда, нанесенного государственному бюджету.

Досудебное расследование по уклонению от уплаты налогов проводили детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области. Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры.

О коррупционных сделках

Напомним, предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины, задержали за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 миллион гривен.

Киевский районный суд Полтавы арестовал имущество компании, руководителя которой разоблачили в хищении почти 44 млн грн местного бюджета. Компания получила миллионы гривен за соль для дорог, которую так и не поставила городу.

Ранее в Киевской области правоохранители прекратили деятельность нелегального подпольного цеха по производству кофе известных мировых брендов.