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Паливне підприємство на Львівщині ухилилось від сплати понад 30 млн податків: що відомо

Паливне підприємство на Львівщині ухилилось від сплати понад 30 млн податків: що відомо
Директор компанії не враховував податок на прибуток. Фото: БЕБ.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили керівника товариства, який ухилявся від сплати податків на 30,6 млн грн.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Основним видом діяльності компанії є оптова торгівля в паливній промисловості.

Хід слідства

Слідством встановлено, що директор компанії не враховував податок на прибуток при здійсненні господарських операцій.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування товариством шкоди, завданої державному бюджету.

Досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків проводили детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області. Процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури.

Про корупційні оборудки

Нагадаємо, підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 мільйон гривень.

Додамо, Київський районний суд Полтави арештував майно компанії, керівника якої викрили у розкраданні майже 44 млн грн місцевого бюджету. Компанія отримала мільйони гривень за сіль для доріг, яку так і не поставила місту.

Раніше у Київській області правоохоронці припинили діяльність нелегального підпільного цеху з виготовлення кави відомих світових брендів.

Автор:
Ольга Опенько