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Трамп попросил Путина стать посредником в переговорах с Ираном — СМИ

Трамп Путин
Президент США Дональд Трамп с главой России Владимиром Путиным. Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп предложил российскому диктатору Владимиру Путину стать посредником в переговорах США с Ираном по ядерному оружию. Глава Кремля согласился.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

По словам собеседника издания, Трамп поднял эту тему с Путиным во время телефонного разговора в феврале, после чего представители обоих государств обсуждали эту инициативу на переговорах в Саудовской Аравии.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что " Россия считает, что США и Иран должны решить все проблемы путем переговоров" и что Москва "готова сделать все, что в ее силах, для достижения этой цели".

В то же время представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что для стран "естественно" предлагать свою помощь.

"Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны проявят добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем, — отметил представитель Эсмаил Багаи во время телевизионной пресс-конференции в Тегеране.

Как отметил Николай Кожанов, доцент Центра исследований Персидского залива Катарского университета, несмотря на публичную позицию, "и США, и Иран пытаются найти продуктивные каналы коммуникации, ознаменовавшие начало диалога".

Но, как отмечает Bloomberg, любое понимание между США и Ираном будет "сложным". США предлагают ослабление санкций в обмен на то, что Иран согласится сдерживать свои региональные амбиции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет заключить соглашение с Ираном.   по ядерной программе страны.

"Я хотел бы, чтобы с Ираном было заключено соглашение… Я бы предпочел это, чем разбомбить его чертовски. Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать. Если бы мы заключили соглашение, Израиль не бомбил бы их", — сказал Трамп.

Отметим, что Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального ослабления санкций против России, поскольку президент Трамп стремится возобновить связи с Москвой и остановить войну в Украине.

Ранее также сообщалось, что Россия предложила представителям Трампа добычу редкоземельных металлов на оккупированных территориях Украины.

Автор:
Светлана Манько