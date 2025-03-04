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Трамп попросив Путіна стати посередником у перемовинах з Іраном – ЗМІ

Трамп Путін
Президент США Дональд Трамп з очільником Росії Володимиром Путіним. Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп запропонував російському диктатору Володимиру Путіну стати посередником у перемовинах США з Іраном щодо ядерної зброї. Очільник Кремля погодився.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

За словами співрозмовника видання, Трамп підняв цю тему з Путіним під час телефонної розмови у лютому, після чого представники обох держав обговорювали цю ініціативу на переговорах у Саудівській Аравії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Росія вважає, що США і Іран повинні вирішити всі проблеми шляхом переговорів" і що Москва "готова зробити все, що в її силах, для досягнення цієї мети".

Водночас представник міністерства закордонних справ Ірану заявив, що для країн "природно" пропонувати свою допомогу.

"Враховуючи важливість цих питань, цілком можливо, що багато сторін проявлять добру волю і готовність допомогти у вирішенні різних проблем, - зазначив речник Есмаїл Багаї під час телевізійної пресконференції  у Тегерані.

Як наголосив Микола Кожанов, доцент Центру досліджень Перської затоки Катарського університету, попри публічну позицію, "і США, і Іран намагаються знайти продуктивні канали комунікації, які б ознаменували початок діалогу".

Але, як зауважує Bloomberg, будь-яке порозуміння між США та Іраном буде "складним". Наразі США пропонують послаблення санкцій в обмін на те, що Іран погодиться стримувати свої регіональні амбіції.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що хоче укласти угоду з Іраном щодо ядерної програми країни.

"Я хотів би, щоб з Іраном було укладено угоду… Я б віддав перевагу цьому, ніж розбомбити його до біса. Вони не хочуть помирати. Ніхто не хоче помирати. Якби ми уклали угоду, Ізраїль не бомбив би їх", — сказав Трамп.

Зауважимо, Сполучені Штати розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії, оскільки президент Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.

Раніше також повідомлялося, що Росія запропонувала представникам Трампа видобуток рідкісноземельних металів на окупованих територіях України.

Автор:
Світлана Манько