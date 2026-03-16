Трамп угрожает "плохим будущим" для НАТО, если союзники не помогут США разблокировать Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО столкнется с "очень плохим" будущим, если союзники не помогут открыть критически важный Ормузский пролив, путь транспортировки нефти, фактически закрывший Иран на фоне войны с Соединенными Штатами и Израилем.

Как пишет Delo.ua, об этом глава Белого дома заявил в интервью Financial Times.

Пригрозил НАТО

"НАТО может ожидать очень плохое будущее, если союзники не помогут США разблокировать Ормузский пролив. Если ответа не будет или он будет отрицательным, это, по моему мнению, будет иметь очень плохие последствия для будущего НАТО", — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что Альянс может столкнуться с серьезными последствиями, если союзники не присоединятся к операции по обеспечению судоходства в этом "стратегическом проливе".

Трамп также заявил, что может отложить саммит с главой Китая Си Цзиньпином, запланированный на конец месяца, таким образом пытаясь заставить и Пекин помочь разблокировать пролив.

"Совершенно логично, что те, кто пользуется Ормузским проливом, должны помочь гарантировать, что там ничего плохого не произойдет", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что Европа и Китай гораздо больше зависят от нефти из Персидского залива, чем Соединенные Штаты.

Отзовутся ли союзники

Издание отмечает, что слова Трампа стали прямым сигналом европейским странам поддержать американские действия против Ирана.

Но, несмотря на свои предупреждения, глава Белого дома выразил сомнение, что союзники отзовутся на его призывы.

"У нас есть такая организация, как НАТО. Мы были очень любезны. Нам не обязательно было помогать им с Украиной. Украина за тысячи миль от нас. Но мы помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Я давно говорю, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами. И я не уверен, что они действительно".

Вопрос, какую именно помощь он ожидает, президент США сказал FT, что союзники могли бы направить корабли-тральщики для поиска и обезвреживания морских мин. У европейских стран, по его словам, таких судов гораздо больше, чем в США.

Также он хотел видеть "людей, которые смогут нейтрализовать некоторых опасных игроков вдоль иранского побережья".

Трамп фактически намекнул, что ожидает участия европейских спецподразделений или других военных сил, способных уничтожать иранские дроны и морские мины в Персидском заливе.

"Мы очень сильно по ним бьем. У них почти ничего не осталось. Единственное, что они могут делать, — немного вредить в проливе. Но те, кто пользуется этим проливом, должны помочь нам его контролировать. Мы им поможем, но они тоже должны быть там", — подчеркнул президент США.

Трамп также побеседовал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. После разговора он выразил особое раздражение позицией Лондона.

"Великобритания считается нашим главным союзником, союзником с самой длинной историей. Но когда я попросил их присоединиться, они не захотели. Я давно говорю, что НАТО это улица с односторонним движением," - подытожил Трамп.

При этом стоимость страхования для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз, несмотря на то, что президент США Дональда Трампа обещал обеспечить беспрепятственное судоходство на Ближнем Востоке.

Трамп недавно заявил, что в ближайшее время Военно-морские силы Соединенных Штатов могут начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости.

Глава Белого дома также сообщил, что поручил Корпорации финансирования развития США (DFC) обеспечить страхование и финансовые гарантии для всей морской торговли в регионе Персидского залива, в частности для нефтяных танкеров, проходящих по этому маршруту.

Блокада Ормузского пролива

Иран 28 февраля, предупредил о закрытии Ормузского пролива. Сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов.

Агентство Reuters писало, что не менее 150 танкеров встали на якорь в открытом море.

Ранее сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляющие суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытие Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

Также 2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

Перебои с судоходством в проливе привели к росту цен на нефть и газ по всему миру, что привело к повышению стоимости жизни сотен миллионов людей.