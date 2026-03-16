Трамп погрожує "поганим майбутнім" для НАТО, якщо союзники не допоможуть США розблокувати Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з "дуже поганим" майбутнім, якщо союзники не допоможуть відкрити критично важливу Ормузьку протоку, шлях транспортування нафти, який фактично закрив Іран на тлі війни зі Сполученими Штатами й Ізраїлем.

Як пише Delo.ua, про це очільник Білого дому заявив в інтерв'ю Financial Times.

Пригрозив НАТО

"На НАТО може чекати дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть США розблокувати Ормузьку протоку. Якщо відповіді не буде або вона буде негативною, це, на мою думку, матиме дуже погані наслідки для майбутнього НАТО", — наголосив Трамп.

Він зауважив, що Альянс може зіткнутися з серйозними наслідками, якщо союзники не долучаться до операції зі забезпечення судноплавства в цій "стратегічній протоці".

Трамп також заявив, що може відкласти саміт із головою Китаю Сі Цзіньпіном, запланований на кінець місяця, таким чином намагаючись змусити й Пекін допомогти розблокувати протоку.

"Цілком логічно, що ті, хто користується Ормузькою протокою, повинні допомогти гарантувати, що там нічого поганого не станеться", — сказав Трамп.

Він підкреслив, що Європа та Китай значно більше залежать від нафти з Перської затоки, ніж Сполучені Штати.

Чи відгукнуться союзники

Видання зауважує, що слова Трампа стали прямим сигналом європейським країнам підтримати американські дії проти Ірану.

Але попри свої попередження, очільник Білого дому висловив сумнів, що союзники відгукнуться на його заклики.

"У нас є така організація, як НАТО. Ми були дуже люб’язні. Нам не обов’язково було допомагати їм з Україною. Україна за тисячі миль від нас. Але ми допомогли. Тепер подивимося, чи допоможуть вони нам. Я давно кажу, що ми будемо поруч із ними, але вони не будуть поруч із нами. І я не впевнений, що вони справді були б", — зазначив Трамп.

На запитання, яку саме допомогу він очікує, президент США сказав FT, що союзники могли б направити кораблі-тральщики для пошуку і знешкодження морських мін. У європейських країн, за його словами, таких суден значно більше, ніж у США.

Також він хотів би бачити "людей, які зможуть нейтралізувати деяких небезпечних гравців уздовж іранського узбережжя".

Трамп фактично натякнув, що очікує участі європейських спецпідрозділів або інших військових сил, здатних знищувати іранські дрони та морські міни в Перській затоці.

"Ми дуже сильно по них б’ємо. У них майже нічого не залишилося. Єдине, що вони можуть робити, — трохи шкодити в протоці. Але ті, хто користується цією протокою, повинні допомогти нам її контролювати. Ми їм допоможемо, але вони також мають бути там", — підкреслив президент США.

Трамп також поговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Після розмови він висловив особливе роздратування позицією Лондона.

"Велика Британія вважається нашим головним союзником, союзником із найдовшою історією. Але коли я попросив їх приєднатися, вони не захотіли. Я давно кажу, що НАТО — це вулиця з одностороннім рухом," — підсумував Трамп.

При цьому вартість страхування для суден, що проходять через Ормузьку протоку, підскочила в 12 разів, не зважаючи на те, що президент США Дональда Трампа обіцяв забезпечити безперешкодне судноплавство на Близькому Сход.

Трамп нещодавно заявив, що найближчим часом Військово-морські сили Сполучених Штатів можуть почати супроводжувати танкери через Ормузьку протоку за необхідності.

Очільник Білого дому також повідомив, що доручив Корпорації фінансування розвитку США (DFC) забезпечити страхування та фінансові гарантії для всієї морської торгівлі в регіоні Перської затоки, зокрема для нафтових танкерів, які проходять цим маршрутом.

Блокада Ормузької протоки

Іран 28 лютого, попередив про закриття Ормузької протоки. Повідомлялося, що іранські військові заблокували протоку, але в неділю, 1 березня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що вона не буде заблокована для цивільних суден.

Агентство Reuters писало, що щонайменше 150 танкерів стали на якір у відкритому морі.

Раніше також повідомлялося, що судноплавні компанії Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC перенаправляють судна після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Трафік там впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

Також 2 березня іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

Перебої з судноплавством у протоці призвели до зростання цін на нафту та газ по всьому світу, що призвело до підвищення вартості життя для сотень мільйонів людей.